　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

▲張文先在大馬路上扔擲煙霧彈，再衝進百貨砍人。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文先在大馬路上扔擲煙霧彈，再衝進百貨砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕／綜合報導

27歲男子張文前晚在台北捷運等多處隨機殺人，造成4死11傷，最後進入誠品南西店後墜樓身亡。資深刑警分析指出，張文犯案前已有縝密規劃，包含事前勘查地形、將藏匿處自租住地轉移至附近商旅、犯案過程多次變裝，而且並未攜出所有預備武器，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，並不排除還計畫進一步犯下規模更大的犯行。

計畫犯下更大規模犯行

警方清查發現，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，但實際行動時僅攜帶並使用其中一部分，其餘仍留在商旅內。資深刑警指出，如果張文原本打算犯後尋死，理應一次帶足所有武器全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。

警方指出，張文19日當天依事前計畫，先在台北車站捷運站內投擲煙霧彈製造混亂，企圖以「煙霧」掩護真正意圖。期間有民眾奮勇上前試圖壓制，卻不幸遭其殺害，否則不排除張文原本未必打算在第一個地點即行兇。犯案後，張文迅速變裝混入人群離開，返回商旅補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶。

資深刑警指出，張文在中山站及誠品南西店附近，仍先於大馬路投擲煙霧彈轉移民眾注意力，隨後再衝向人群隨機砍人，顯示其犯案手法一致且具高度計畫性。

自認縝密規劃，計畫卻趕不上變化

警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，並規劃至少5次變裝，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中消失，作為其自認「完美」的逃脫計畫。

警方也指出，張文在犯案前即曾實地勘查犯案地點與路線，但進入誠品南西店後，疑似出現其未事前計算到的漏洞，最終墜樓，行動因此中止，未能繼續其以社會為目標的攻擊。

法醫高大成也表示，從張文事前準備的周密程度來看，並不排除其原本並未打算立即尋死，後來可能因現場人潮眾多、逃脫困難，加上遭追捕而墜樓。高大成指出，未來可從張文的傷勢研判其當時意圖，若為頭部重創，可能為自殺；若主要為腳部或下半身骨折，則不排除仍試圖逃跑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運也是脆弱
北捷遭恐攻　閘門「7字疏散模式」獲讚
「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命
2波變天！　下波冷空氣更強更久
不是保全！北捷砍人案57歲余先生遇難　友澄清身分：應入忠烈祠
張文衝誠品頂樓「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運，也是脆弱

不是保全！北捷57歲遇難者余先生　友人澄清真實身分：應入忠烈祠

曾想闖頂樓拍片失敗！張文「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

張文原始計畫更駭人！57歲男制止他遭砍罹難　意外擋下更大屠殺

北市恐攻過後！蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」　無心跳送醫

12月21日星座運勢／射手財富充裕！魔羯升職加薪　這星座投資大賺一筆

AI硬體進軍親子市場　語音生成實體貼紙、孩子創意具象化

貝林傑4億美元傳聞遭波拉斯否認　洋基續留希望浮現

東京母子4人陳屍住家！現場留沾血斧頭　警初步「排除他殺」

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財曝

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

2台籍車手「赴日本詐騙」遭逮！　竟都未滿20歲

義大利古蹟收費再+1　羅馬許願噴泉「繳70元」才可靠近

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

Nissan預告「手排Z NISMO跑車」即將回歸！東京改裝車展正式亮相

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

社會熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

學者分析張文：證明自己能幹大事

蔣萬安下令　警局每天部署1050人維安

更多熱門

相關新聞

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

台北市19日晚間發生震驚全台的隨機殺人事件，27歲男子張文先後在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈，隨後持刀隨機攻擊路人，最終墜樓身亡，全案共造成4死11傷。一名網友表示，當時正在逛街，只是與兇嫌短暫對視而已，就遭對方上前揮刀攻擊。

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

北捷遭恐攻　閘門出現「7字疏散模式」網讚做得好

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

北捷砍人案　內政部長火速視訊各警局長

關鍵字：

北捷張文中山站隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面