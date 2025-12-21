預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

▲張文先在大馬路上扔擲煙霧彈，再衝進百貨砍人。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

27歲男子張文前晚在台北捷運等多處隨機殺人，造成4死11傷，最後進入誠品南西店後墜樓身亡。資深刑警分析指出，張文犯案前已有縝密規劃，包含事前勘查地形、將藏匿處自租住地轉移至附近商旅、犯案過程多次變裝，而且並未攜出所有預備武器，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，並不排除還計畫進一步犯下規模更大的犯行。

計畫犯下更大規模犯行

警方清查發現，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈及13把刀具，但實際行動時僅攜帶並使用其中一部分，其餘仍留在商旅內。資深刑警指出，如果張文原本打算犯後尋死，理應一次帶足所有武器全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。

警方指出，張文19日當天依事前計畫，先在台北車站捷運站內投擲煙霧彈製造混亂，企圖以「煙霧」掩護真正意圖。期間有民眾奮勇上前試圖壓制，卻不幸遭其殺害，否則不排除張文原本未必打算在第一個地點即行兇。犯案後，張文迅速變裝混入人群離開，返回商旅補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶。

資深刑警指出，張文在中山站及誠品南西店附近，仍先於大馬路投擲煙霧彈轉移民眾注意力，隨後再衝向人群隨機砍人，顯示其犯案手法一致且具高度計畫性。

自認縝密規劃，計畫卻趕不上變化

警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，並規劃至少5次變裝，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中消失，作為其自認「完美」的逃脫計畫。

警方也指出，張文在犯案前即曾實地勘查犯案地點與路線，但進入誠品南西店後，疑似出現其未事前計算到的漏洞，最終墜樓，行動因此中止，未能繼續其以社會為目標的攻擊。

法醫高大成也表示，從張文事前準備的周密程度來看，並不排除其原本並未打算立即尋死，後來可能因現場人潮眾多、逃脫困難，加上遭追捕而墜樓。高大成指出，未來可從張文的傷勢研判其當時意圖，若為頭部重創，可能為自殺；若主要為腳部或下半身骨折，則不排除仍試圖逃跑。