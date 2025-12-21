北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

▲中山站隨機砍人，張文衝勁百貨公司。（圖／記者陳以昇攝）



記者張靖榕／綜合報導

台北市19日晚間發生震驚全台的隨機殺人事件，27歲男子張文先後在台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈，隨後持刀隨機攻擊路人，最終墜樓身亡，全案共造成4死11傷。一名網友表示，當時正在逛街，只是與兇嫌短暫對視而已，就遭對方上前揮刀攻擊。

事發突然，兇嫌衝上前才驚覺危險逼近

一名網友在社群平台「Threads」發文表示，案發時他與女友正在店內挑選戒指，突然聽見外頭人群奔逃，並有人高喊「有人拿刀」。起初他以為只是誤會，直到看見一名全身黑衣的男子靠近，左手持大型刀械，雙方短暫對視後，對方隨即衝上前揮刀攻擊，才驚覺情況失控。

該網友描述，當下腦袋一片空白，唯一的念頭是保護女友，他立刻以右手護住對方並推她先行逃離，自己則殿後拉開距離。張文一度逼近到僅剩約三步距離，他驚險閃避後立即轉身全力奔逃，才成功躲過攻擊。

原PO回憶，逃往另一側時，一名同行逃生的女子不慎跌倒，女友隨即回身攙扶。此時張文已轉向追逐其他民眾，現場傳出陣陣尖叫聲，並有一名女子臉部遭砍傷。原PO指出，張文行凶後又繞行一圈，隨機攻擊一名男性，對方當場倒地，「假如我沒閃掉，地上那一攤（血）是我的了。」

兇嫌惡行已對目擊者造成心理創傷

事發後，該名網友坦言出現明顯心理創傷反應，疑似有創傷後壓力症候群（PTSD）情形，只要看到全黑穿著的人或突然奔跑的民眾就會感到恐懼，雙手不自覺顫抖，回想起與張文對峙的瞬間便忍不住落淚。

貼文曝光後，不少網友留言給予支持與鼓勵，肯定兩人在危急時刻仍試圖保護他人，並建議尋求專業諮商協助，盼能協助走出陰影。事件也再度引發社會對公共安全與心理創傷後續照護的關注。