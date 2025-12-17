只為了自拍！他冒險靠近野生大象　鏡頭前「遭活活踩死」

▲阿米特遭野生大象攻擊喪命 。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度賈坎德邦（Jharkhand）發生野象攻擊事件，一名男子為了「自拍」靠近野生大象，未料激怒象群而招致攻擊，在鏡頭前被踐踏致死，當時附近的另外4人也遭波及而釀成傷亡。

《印度電訊報》等外媒報導，這起事件16日下午發生在拉姆加爾（Ramgarh）地區，32歲的阿米特（Amit Kumar Rajwar）為了和野生象群拍攝自拍照及影片，冒險接近8頭大象，隨後遭踐踏身亡，過程全被鏡頭拍下。

警官高塔姆（Gautam Kumar Rajwar）表示，除了阿米特之外，另一名死者桑尼查爾瓦（Sanicharwa Munda）在治療過程中不治，還有一名罹難者身分有待確認。2名傷患正在醫院接受治療，包括1名婦女。

拉姆加爾林業分區官員庫馬爾（Nitish Kumar）證實噩耗時說，「儘管林務部門持續透過擴音器宣導，呼籲民眾切勿接近野象，這類事故仍持續發生。」

當局透露，目前約有42頭大象分成多個象群，出沒在拉姆加爾與博卡羅（Bokaro）兩區邊界森林地帶。林務部門已部署2支快速反應小組與森林警衛，持續追蹤象群移動路線，防範更多傷亡事件發生。

野生動物專家指出，大象把領地遭侵犯視為威脅，發動攻擊前，通常會表現出明確警告信號，包括拖拉腳步、拍打耳朵、搖頭、大聲嘶鳴等，但缺乏經驗的圍觀者和攝影愛好者，往往無法識別這些危險徵兆。