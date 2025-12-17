　
國際

25歲男被2男綁架囚禁房中毒打　靠「綁匪智慧手錶」成功獲救　

▲▼ Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲智慧手錶可用來撥打電話。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名25歲男子因為拖欠債款遭到綁架，當他被綁匪鎖在房間中囚禁受虐時，機智利用綁匪放在附近的智慧手錶，成功向外求救脫困。

事件發生在中央邦瓜廖爾市(Gwalior)，25歲男子夏爾馬(Saurabh Sharma)曾向當地高利貸業者赫特曼(Hemant Sharma)借款29萬印度盧比（約台幣10萬多元），雖然他已經還款32萬印度盧比（約台幣11萬元），然而赫特曼卻把還款金額提高到60萬印度盧比（約台幣20萬多元）。

夏爾馬因為無力償還債務，在家附近遭赫特曼與同夥蒂亞吉(Sachin Tyagi)綁架，囚禁在蒂亞吉家中每天遭到毒打，受困期間他注意到房間中有一隻屬於綁匪的智慧手錶，成功用手錶打電話給女友求救。

女友後來聯繫夏爾馬的父親，其父親到警局報案，警方後來將2名搶匪逮捕，並安全救出夏爾馬，目前2人面臨綁架、非法放款等多項指控。

