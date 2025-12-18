印度男花70元挖到「15克拉巨鑽」　估價174萬爽翻身

▲印度2青年花台幣70元租地，真的挖到15.34克拉巨鑽。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

印度中部2名貧困青年在礦區租地採礦，夢想翻轉人生，結果真的幸運挖到15.34克拉的鑽石，價值至少約新台幣174萬元，讓2人欣喜若狂，直呼終於有錢替姊姊準備嫁妝。

綜合外媒報導，24歲的卡提克（Satish Khatik）經營肉舖，23歲的穆罕默德則是水果小販，兩人從小一起長大，同樣都是家中最小的孩子。他們渴望一夕翻身，所以幾周前在盛產鑽石的礦區，以每年200盧比費用（約新台幣70元）合力租下一塊6×6公尺的地，沒想到近日真的挖到一顆巨鑽。

送官方估價一驗傻眼 竟是15.34克拉「寶石級」自然鑽

兩人把鑽石送到市區內的官方估價中心，經過鑽石鑑定員鑑定，他們才知道自己找到的是一顆15.34克拉的寶石級巨鑽，這是自然鑽中最頂級的品種之一。

官方鑽石鑑定員辛格（Anupam Singh）告訴BBC：「這顆石頭的市場估價大約是500萬到600萬盧比（約5.5萬到6.6萬美元；新台幣174萬元至208萬元），而且很快就會進行拍賣。」因為政府每季都會舉辦一次拍賣會，吸引來自印度各地與海外的買家前來競標鑽石。

家族挖了幾十年終於挖到巨鑽 父親：神靈終於回報我們了

卡提克與穆罕默德喜出望外，開心表示終於有錢準備嫁妝，「我們現在可以把姊姊們嫁出去了！」事實上，過去幾個世代以來，他們的家人一直嘗試碰碰運氣找鑽石，這在潘納當地居民之間，是很常見的追尋。

穆罕默德說，他的父親與祖父幾十年來一直在這些地塊上挖掘，但除了「灰塵和石英碎屑」外，什麼也沒找到。對此，他的父親納菲斯（Nafees）欣慰地說，「眾神終於回報了他們的辛勞與耐心。」

印度最窮鑽石帶「靠運氣挖」 政府年年租小地、多數人空手而回

位於中央邦（Madhya Pradesh）的潘納，是印度最不發達的地區之一。當地居民面臨貧窮、缺水與失業問題。與此同時，相較全球主要產鑽國，印度的鑽石儲量其實相對有限，但這裡擁有印度大部分的鑽石儲量，至今仍是尋鑽者的主要目的地。

儘管多數礦場由聯邦政府經營，但地方政府每年仍會以象徵性費用，把小面積地塊租給當地居民。在城市工作機會稀少的情況下，居民寄望能挖到一顆值錢的鑽石改善命運，然而大多數人最後都一無所獲。