把握今天好天氣！　明「冬至」變天北台濕冷下探13度

▲明天東北季風南下，低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天天氣好轉，白天舒適、早晚略偏涼。明天「冬至」東北季風南下，低溫下探13度，北台灣變濕冷，下週一轉乾。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(20日)晨觀測資料顯示，中高雲正逐漸通過(左圖)，伴隨降水回波(中圖)，各山區、東半部及中南部平地有局部雨(右圖)。最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(20)日中高雲正逐漸通過，北部平地先好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨、機率下午起亦逐漸降低；各地白天舒適、早晚略偏涼。

各地區氣溫為：北部17至26度、中部18至26度、南部18至25度、東部17至25度。

▲今(20日)晨4時紅外線雲圖顯示，中高雲正逐漸通過(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4時累積雨量圖顯示，各山區、東半部及中南部平地有局部雨(右圖)。（圖／洩天機教室）



明(21)日起「東北季風」等級的冷空氣南下(台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度)，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下週一(22日)季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部受輕微影響、晴朗穩定。下週二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

下週三至週五(24至26日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬比前波稍強1度，仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉“濕涼微冷”，中南部雲量略增、氣溫略降。