溫暖雙手守護台東寶貝　感謝195托育人員辛勤付出

▲台東195名托育人員獲表揚肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為感謝第一線托育人員的辛勞並提升托育服務品質，台東縣政府於20日舉辦「114年度台東縣托育與親職支持服務聯合實務交流暨年終感恩會」，頒發績優托育機構評鑑獎項，並公布亮眼育兒成績。台東縣於111年至113年間，連續三年成為全國唯一新生兒出生人數正成長縣市，分別達1,405人、1,468人及1,559人，這項佳績歸功於195位托育人員及所有合作夥伴的默默守護與付出。

社會處長陳淑蘭指出，為促進家長願生願養，縣府積極擴展托育資源，並取得重大突破。偏鄉托育資源在地化成效顯著，4月啟用南迴地區首座「金峰鄉公私協力托嬰中心（洛馨托嬰中心）」，提供24個收托名額並配備專業照護資源；7月啟用市區兒少家庭福利館，設有公私協力托嬰中心及三樓嶄新親子館，提供分齡遊戲空間、育兒諮詢及定點臨托服務，打造一站式育兒支持體系。

交流會邀集居家托育人員、托嬰中心、親子館及居托中心工作人員，針對實務需求安排專業研習課程，內容涵蓋「兒少家外安置及監視器補助」、「年度訪視輔導常見問題」、「托育安全與危機處理」及「經驗傳承」，藉由經驗分享提升托育人員專業素養，確保寶貝們在安全且充滿關懷的環境中健康成長。

陳淑蘭表示，本次交流會首度將居家托育、機構式托嬰與親子館三大領域人員齊聚，建立緊密的資源網絡。當托育人員面臨棘手個案時，能即時連結親職支持資源；家長需要更多元的活動空間時，也能順利接軌至各地親子館，形成無縫育兒服務體系。

活動現場並頒發「私立托嬰中心及居托中心評鑑獎項」，肯定績優單位在環境安全與專業照護方面的傑出表現，期許所有夥伴與縣府攜手合作，共同打造全國最友善的幸福育兒天堂。