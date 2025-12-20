冬至送暖不打烊　台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

▲台南市五心共融協會冬至前夕準備湯圓與素食菜包，與社區居民分享節氣溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬至將至，為讓社區居民在歲末時節感受到溫暖與關懷，社團法人台南市五心共融協會於12月20日上午，在佑誠居家職能治療所準備生湯圓與素食菜包，分享給社區里民，透過節氣傳遞一份不間斷的關心。

考量今年冬至適逢農曆初一，協會特別準備素食菜包，讓有祭拜需求的家庭也能安心使用。活動現場氣氛溫馨，不少居民相互招呼、結伴前來領取，邊聊天邊關心近況，展現社區彼此照應、互相關懷的情感連結。

社團法人台南市五心共融協會理事長楊佳欣表示，冬至不只是節氣，更是一個提醒大家慢下腳步、照顧身邊家人的時刻。希望透過一份簡單的湯圓與菜包，讓居民感受到「有人記得、有人關心」，也讓社區的情感更加緊密。

楊佳欣也提到，協會長期投入社區服務與照顧相關工作，經常在第一線看見家庭在照顧長輩、面對生活挑戰時的辛勞，因此格外珍惜這樣能與居民面對面互動、傾聽生活聲音的機會。

此次活動共準備限量200份湯圓與素食菜包，送完為止。協會期盼透過節慶關懷，讓社區成為彼此支持、彼此照應的生活共同體，讓溫暖不只存在於節日，而能慢慢成為日常的一部分。