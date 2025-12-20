　
    • 　
>
地方 地方焦點

冬至送暖不打烊　台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

▲台南市五心共融協會冬至前夕準備湯圓與素食菜包，與社區居民分享節氣溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市五心共融協會冬至前夕準備湯圓與素食菜包，與社區居民分享節氣溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬至將至，為讓社區居民在歲末時節感受到溫暖與關懷，社團法人台南市五心共融協會於12月20日上午，在佑誠居家職能治療所準備生湯圓與素食菜包，分享給社區里民，透過節氣傳遞一份不間斷的關心。

考量今年冬至適逢農曆初一，協會特別準備素食菜包，讓有祭拜需求的家庭也能安心使用。活動現場氣氛溫馨，不少居民相互招呼、結伴前來領取，邊聊天邊關心近況，展現社區彼此照應、互相關懷的情感連結。

▲台南市五心共融協會冬至前夕準備湯圓與素食菜包，與社區居民分享節氣溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

社團法人台南市五心共融協會理事長楊佳欣表示，冬至不只是節氣，更是一個提醒大家慢下腳步、照顧身邊家人的時刻。希望透過一份簡單的湯圓與菜包，讓居民感受到「有人記得、有人關心」，也讓社區的情感更加緊密。

楊佳欣也提到，協會長期投入社區服務與照顧相關工作，經常在第一線看見家庭在照顧長輩、面對生活挑戰時的辛勞，因此格外珍惜這樣能與居民面對面互動、傾聽生活聲音的機會。

此次活動共準備限量200份湯圓與素食菜包，送完為止。協會期盼透過節慶關懷，讓社區成為彼此支持、彼此照應的生活共同體，讓溫暖不只存在於節日，而能慢慢成為日常的一部分。

更多新聞
誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！
南韓酷澎恐遭停業　9座物流中心啟動無薪假
明起變天！一圖看未來降雨趨勢
警察追張文到頂樓「為何不用槍？」　網點出1狀況
網實測「高鐵坐墊可當盾牌」防攻擊　官方證實：緊急時可拆下
北市血案震撼社會　警專教官教自保
《ETtoday》陳以昇直擊張文隨機殺人　一關鍵轉身紀錄「血

台東警郵攜手強化阻詐宣導　提升金融行員識詐應變力

成功分局即時啟動協尋　溫情尋回失聯民眾化解危機

92歲失智長者失聯36小時　關山警民合力尋獲送他回家團圓

失智翁騎機車迷路百公里　台東美和派出所助返家

基隆151家有愛店家獲認證　無障礙「有愛旅圖」同步啟動

阿里山國中小校慶創意拱門美翻　竹子黑棕葉編織展生態美學

聖誕闖關學防災　官田消防隊進幼兒園宣導安全寓教於樂

關懷員警健康　衛生所前進台東成功分局推動健康衛教

法鼓山捐花蓮消防水庫車！具備超大水箱　可加壓送水及射水滅火

勞工學苑不只拚技能　台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

