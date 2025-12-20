5月大男嬰遭棄屍大排！生父與同住女涉殺人重罪「檢聲押禁見」

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市驚傳男嬰棄屍命案。一名年僅5個月大的方姓男嬰先前被通報失蹤，警方18日晚間循線追查，在新市區一處大排內尋獲男嬰遺體。台南地檢署19日會同法醫相驗、解剖後，初步認定男嬰已死亡多日，且身上有多處不明傷勢，死亡情況明顯不單純。台南地檢署19日晚間認定男嬰生父方姓男子與同住的凌姓女子，涉犯成年人故意對兒童殺人等重罪，嫌疑重大，向台南地方法院聲請羈押禁見。

檢警調查指出，男嬰因未按時施打疫苗，引起市府衛生局與社會局關切，該家庭被列為高風險、脆弱家庭並持續追蹤，惟10月底起父母頻繁搬遷、失聯，男嬰去向不明，社政單位遂通報警方協尋。警方18日晚間攔查男嬰生父方姓男子後，追問之下才得知男嬰已死亡，並被棄置於大排中，隨即派員尋獲遺體。

台南地檢署19日上午率同法醫在台南市立殯儀館相驗男嬰遺體，下午進行解剖，初步認定男嬰死亡時間已久，身上有多處傷勢，確切死因仍須待法醫鑑定報告與相關事證釐清。檢方並拘提男嬰生父方男及同住的凌姓女子到案，發現2人說詞反覆，涉案情節重大。

檢方認定，方男與凌女涉犯刑法殺人罪，以及《兒童及少年福利與權益保障法》中成年人故意對兒童犯殺人之重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，19日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見；男嬰生母林姓女子則諭知限制住居。檢方強調，將持續釐清男嬰生前遭遇，全力追查責任歸屬，給孩子一個交代。