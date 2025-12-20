　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市一名年僅5個月大的方姓男嬰，因為一直沒有打預射針，被通報失蹤，警方於18日晚間在新市區一處大排內尋獲男嬰遺體，但已死亡多日，身上有多處新舊傷勢。台南地檢署19日晚間認定男嬰方姓生父、同住的凌姓女子涉犯成年人故意對兒童殺人等重罪，嫌疑重大，向台南地方法院聲請羈押，台南地院今(20)日裁定2人皆羈押禁見。而男嬰生母先前被檢察官諭知請回，但限制住居。

檢警調查指出，男嬰因未按時施打疫苗，引起市府衛生局與社會局關切，該家庭被列為高風險、脆弱家庭並持續追蹤，但10月底起父母頻繁搬遷、失聯，男嬰去向不明，社政單位遂通報警方協尋。警方18日晚間根據車號，攔查男嬰生父方姓男子後，追問之下才得知男嬰已死亡，並被棄屍大排中，隨即派員前往搜尋，並順利找到男嬰遺體。

檢方拘提男嬰生父方姓男子，以及同住的凌姓女子到案，發現2人說詞反覆，涉案情節重大，認兩人涉犯刑法殺人罪，以及《兒童及少年福利與權益保障法》中成年人故意對兒童犯殺人之重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，19日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見。

台南地院認為，被害人為剛出生數月的嬰兒，毫無抵抗能力，於本案前就疑似屢遭傷害，新舊傷併存，而方、凌2人不將男嬰送醫，也不報警，反而將被害男嬰屍體包裝、棄置於自認不會被發現之處，屬於湮滅證據行為，涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條第1項、第2項之成年人故意對兒童犯傷害罪或傷害致死罪、刑法第276條過失致死罪、刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，嫌疑重大。

法官指出，被告2人所供明顯前後不一、彼此不合，與證人所述也有歧異，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，有相當理由足認被告2人均有刑事訴訟法第101條第1項第1至3款之羈押並禁止接見、通信、授受物件之原因，裁定2人都羈押禁見。可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓
金宇彬、申敏兒今天結婚！浪漫婚紗照曝光
一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要
張文高中品學兼優！　9年後竟成殺人魔
快訊／模仿效應！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫
快訊／彰化聖誕夜「送肉粽」時間路線曝光
快訊／北捷中山恐攻　賴清德下4指示！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

台中母帶3歲童走車道！害她被物流車撞死　肇事司機賠280萬換緩刑

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器遷移更換最高補助1萬2

快訊／彰化伸港聖誕夜「送肉粽」　路祭祈福時間路線曝光

花蓮水泥車過彎翻車！水泥流滿路面驚險畫面曝　駕駛雙腳遭夾

北捷恐攻！縱火、丟煙霧彈、冷血砍人　張文殘忍奪命時間軸曝

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

台中母帶3歲童走車道！害她被物流車撞死　肇事司機賠280萬換緩刑

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」　1警受傷送醫

防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器遷移更換最高補助1萬2

快訊／彰化伸港聖誕夜「送肉粽」　路祭祈福時間路線曝光

花蓮水泥車過彎翻車！水泥流滿路面驚險畫面曝　駕駛雙腳遭夾

北捷恐攻！縱火、丟煙霧彈、冷血砍人　張文殘忍奪命時間軸曝

日本記者目睹誠品砍人！徒手幫騎士止血　哽咽：在我眼前失去意識

大谷翔平最貴球員卡誕生！一張卡拍出9500萬台幣寫紀錄

桃園捷警提升機場捷運維安層級　保大霹靂小組進駐長槍巡邏車廂

北捷砍人太震撼網民「不去跨年」　賈永婕要兒女小心這麼說

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

美稱兩岸非對稱作戰　解放軍報：險惡用心！對台軍售進攻指向明確

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

張文犯案時間「長得離譜」　柳采葳：重大治安缺失要有人負責

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

社會熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

台北車站在19日發生恐怖攻擊事件，妨害兵役通緝犯張文，陸續犯下四起縱火案件後，在北車、南西誠品無差別攻擊導致3人慘死，嫌犯也隨即跳樓身亡，同學接受《ETtoday新聞雲》專訪時回憶，嫌犯張文在高中時期個性雖然比較孤僻，但是總會在第一時間跳出來幫助同學，沒想到他畢業後會性情大變，犯下恐怖殺人案。

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

5月嬰陳屍大排！父與同住女子遭聲押

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

日本元氣村再訪台南攜手樂活集團打造貼近生活的長照模式

永慶加盟四品牌台南經管會捐贈專屬籃球衣！

永慶加盟四品牌台南經管會捐贈專屬籃球衣！

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

台南新營圓環標線大改造全台市區首座螺旋圓環正式上路

關鍵字：

台南棄嬰虐殺羈押殺人

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面