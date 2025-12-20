台南5月大男嬰失蹤！慘被棄屍大排　生父、同居女羈押禁見

▲台南棄嬰屍案，男嬰母親現身相驗。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市一名年僅5個月大的方姓男嬰，因為一直沒有打預射針，被通報失蹤，警方於18日晚間在新市區一處大排內尋獲男嬰遺體，但已死亡多日，身上有多處新舊傷勢。台南地檢署19日晚間認定男嬰方姓生父、同住的凌姓女子涉犯成年人故意對兒童殺人等重罪，嫌疑重大，向台南地方法院聲請羈押，台南地院今(20)日裁定2人皆羈押禁見。而男嬰生母先前被檢察官諭知請回，但限制住居。

檢警調查指出，男嬰因未按時施打疫苗，引起市府衛生局與社會局關切，該家庭被列為高風險、脆弱家庭並持續追蹤，但10月底起父母頻繁搬遷、失聯，男嬰去向不明，社政單位遂通報警方協尋。警方18日晚間根據車號，攔查男嬰生父方姓男子後，追問之下才得知男嬰已死亡，並被棄屍大排中，隨即派員前往搜尋，並順利找到男嬰遺體。

檢方拘提男嬰生父方姓男子，以及同住的凌姓女子到案，發現2人說詞反覆，涉案情節重大，認兩人涉犯刑法殺人罪，以及《兒童及少年福利與權益保障法》中成年人故意對兒童犯殺人之重罪，嫌疑重大，且有勾串共犯、逃亡之虞，19日晚間向台南地方法院聲請羈押禁見。

台南地院認為，被害人為剛出生數月的嬰兒，毫無抵抗能力，於本案前就疑似屢遭傷害，新舊傷併存，而方、凌2人不將男嬰送醫，也不報警，反而將被害男嬰屍體包裝、棄置於自認不會被發現之處，屬於湮滅證據行為，涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條第1項、第2項之成年人故意對兒童犯傷害罪或傷害致死罪、刑法第276條過失致死罪、刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，嫌疑重大。

法官指出，被告2人所供明顯前後不一、彼此不合，與證人所述也有歧異，基於趨吉避凶、脫免刑責的人性，有相當理由足認被告2人均有刑事訴訟法第101條第1項第1至3款之羈押並禁止接見、通信、授受物件之原因，裁定2人都羈押禁見。可抗告。