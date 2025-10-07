台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

▲台南市新化區住宅6日晚間發生疑似電線走火火警，屋主冷靜滅火，幸無人受傷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區6日晚間發生一起住宅火警，疑似因電線過熱走火所致，所幸屋主發現及時，冷靜斷電並通報消防單位，火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡。

台南市消防局第四救災救護大隊表示，該起火警發生於晚間9時30分許，地點位於新化分隊轄區內。消防人員獲報趕抵時，屋內僅見牆面及天花板局部燻黑，未出現明火。經初步研判，起火點疑為神明廳供桌旁電線過熱所引起，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

新化分隊指出，屋主能在火勢初起時冷靜應變，立即切斷電源、關閉門窗並報案求助，避免火勢延燒。消防局提醒，神明廳及客廳等場所常設有供燈、延長線與電器設備，若長時間通電或電線老化、鬆脫，容易引發短路走火。建議民眾定期檢查電線及插頭是否變色、發燙或破損，並避免多項高功率電器共用插座。

第四大隊大隊長蔡國保表示，入秋後氣溫轉涼，用火與用電量增加，呼籲民眾務必建立「五不一沒有」的防火觀念──不亂拉電線、不過載用電、不離開火源、不堆積可燃物、不堵住逃生路口，以及沒有防火死角，確保居家安全。

消防局長李明峯進一步呼籲，居家防火要從日常做起，除了定期檢查電線、插座與延長線外，也應安裝「住宅用火災警報器」，讓火災在初期就能警示避難。李局長強調：「小小的警報器，往往能挽救一條寶貴的生命。」