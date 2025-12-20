京都特急列車「撞小客車」起火！約90名乘客疏散　傷亡不明

記者張方瑀／綜合報導

日本京都府精華町今（20日）上午發生列車事故，一列行駛於近鐵京都線的特急列車，在新祝園站附近平交道與一輛自小客車發生碰撞，事故一度引發火勢，警方與消防緊急趕往現場處理，目前是否有人受傷仍待釐清。

綜合日媒報導，事故發生在上午11時左右，地點位於京都府精華町、新祝園站附近的平交道。當時一列由京都開往橿原神宮前、共4節車廂的特急列車，與進入平交道的自小客車發生接觸。

近畿日本鐵道表示，列車上約90名乘客已被引導疏散至安全車廂，並未發生乘客受困情況。不過，是否有人受傷，目前仍無法確認，相關單位正進一步調查。

消防單位指出，事故發生後，自小客車隨即起火燃燒，消防人員已在現場進行滅火作業。警方與消防也同步確認列車與車輛受損情形，以及事故發生的詳細原因。

稍早的空拍畫面顯示，事故現場可見列車與自小客車相撞後，車輛嚴重毀損，且汽車與列車前方部分有明顯燒焦、熏黑痕跡，顯示火勢曾一度延燒。警方仍持續釐清事故經過，後續狀況有待進一步說明。