國際

日本水族館捕捉「海星貼玻璃揮手掰掰」瞬間　萌翻全網

閉館時間到？海星貼玻璃揮手道別，迷因感爆棚。（翻攝自X/curve_ni）

▲閉館時間到？海星貼玻璃揮手道別，迷因感爆棚。（翻攝自X/curve_ni）

圖文／鏡週刊

不只人類期待下班，連海星都懂「準時收工」的快樂？近日社群平台瘋傳一張超可愛照片，一名日本遊客在水族館閉館前，意外捕捉到一隻貼在玻璃上的海星，姿勢彷彿揮手向遊客說「掰掰」。畫面曝光後瞬間引爆討論，不少網友笑稱：「這根本是全世界社畜的共同寫照！」

日本水族館發生什麼事？海星揮手畫面意外爆紅

這張掀起話題的照片，來自X帳號名為「くるべに」的日本網友。該名網友是一名熱衷走訪各地水族館的攝影愛好者，上週日（14日）他前往位於愛知縣蒲郡市的竹島水族館參觀時，在館方準備閉館前，意外捕捉到這個令人會心一笑的瞬間。

從照片中可見，一隻海星緊貼著水族箱玻璃，其中一隻腕足高高舉起，看起來就像站在玻璃前努力揮手，彷彿在向仍未離場的遊客一一道別，畫面相當具有人性化想像空間。

像極了社畜下班的我！日本水族館捕捉「海星貼玻璃揮手掰掰」瞬間　萌翻全網

▲日本愛知縣竹島水族館內，一隻海星在閉館前貼著水族箱玻璃，姿勢宛如揮手向遊客道別，畫面曝光後迅速在網路上爆紅。（翻攝自X/curve_ni）

海星真的在揮手嗎？網友腦補停不下來

照片曝光後，迅速在日本及海外社群平台擴散，不少網友湧入留言區發揮創意解讀。有人笑說「牠是不是其實在比中指？」「這隻海星也太有迷因潛力」「像極了準時打卡下班的我」，也有人留言表示「感覺牠下一秒就要轉身回家」「有種Mega進化後的寶石海星感」。

甚至有網友替海星配音：「人類，閉館囉，明天再來吧！」「這根本是店休前一天的我，整個超chill」，各種幽默留言讓這張照片話題度持續升溫。

日本水族館海星、海星揮手照片為何爆紅？

雖然只是水族館日常的一瞬間，卻因為姿勢巧合與網友的豐富想像，讓這隻「揮手海星」意外成為社群明星，也再次證明，只要畫面夠可愛，連海星都能成為全民療癒代表。


※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

