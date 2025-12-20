直擊／高雄車站遭恐嚇「接力恐攻」　鐵路警察長槍護車畫面曝光

記者許宥孺／高雄報導

台北捷運昨（19日）傍晚發生恐怖攻擊，含嫌犯張文在內，共造成4人死亡。事發後，網路卻出現一則恐嚇貼文，表示自己與張文熟識，他將完成張文未完成的任務，並點名將高雄車站列為下一個目標。鐵路警察局高雄分局、高雄警方漏夜追查發文者的IP位置，同時也加派警力，針對對台鐵車站、捷運等大眾運輸場所加密巡邏，並出動長槍執勤戒備。

▲網友恐嚇發文。（圖／翻攝自Threads）



昨晚Threads上出現一篇貼文，網友自稱與北捷事件張文熟識，與張文是一個組織，網友表示將「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。該篇貼文被網友截圖轉傳，隨後隨即遭刪除。

高雄警方、鐵路警察局高雄分局、市刑大科偵人員正對此案進行調查，目前已向電信公司調閱網路IP，確認發文者的真實身，初步發現IP位於越南。

▲鐵路警察出動長槍，於高雄車站加強巡邏。（圖／記者許宥孺翻攝）



為維護旅客安全，鐵路警察局高雄分局自昨日晚間起，動員6名警力於車站周遭加強巡邏；今日各車站則派4至6名警力，編排於高鐵嘉義站2名、左營站2名、臺南站2名，臺鐵高雄車站8名、嘉義站4名，其餘臺鐵各站臺南、新左營、屏東及枋寮車站各2名，共計26名員警使用長槍執勤，目前各站區治安狀況平穩。

▲鐵路警察出動長槍，於嘉義車站車上護車。（圖／記者許宥孺翻攝）