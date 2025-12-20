網友吹捧中國地鐵會安檢　他傻眼：北車恐攻案發地點都不在站內

▲退休警察、球評石明謹。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

通緝犯張文昨日在北車與北捷中山站周遭進行喋血恐攻，最後墜樓身亡。然而，網路上開始出現檢討聲浪，有網友認為台灣不像中國的地鐵都會安檢，才導致憾事發生。對此，曾擔任過警察的球評石明謹今（20日）表示，難道有事沒事搜乘客包包、查身分證好棒棒？而且這次北車案發地點都不在站內。

石明謹表示，民眾要注意的是，碰到類似情況，請大聲呼叫，其他人就不會像中山站誠品那樣，一直圍在旁邊看，有人還散步走過，能遠離現場就遠離現場，什麼都不會至少要會跑。

石明謹指出，包包並不是「好朋友」，不管什麼包，請拿起來放在自己的胸口到頸部的高度，保護好心臟跟頸動脈，只要避開要害，人沒有那麼容易死。

此外，石明謹提及，果然有人開始在吹捧中國地鐵進出都有安檢，讓他不禁質疑，難道有事沒事搜乘客包包、查身分證好棒棒？而且這次北車案發地點都不在站內。

石明謹強調，少數人的行為讓社會造成恐懼，從而輕易改變自己生活的方式，這就是害社會造成恐懼的人想要達到的目的。

最後，石明謹呼籲，日常生活保持冷靜，多注意警戒四周，但也不要過於緊張，不要讓策動這種事件的人，達到想要讓社會驚恐的目的。