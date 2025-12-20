狠男煙霧彈、利刃血洗台北鬧區　隨機砍人案3死者+兇今相驗

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，其中蕭姓保全家屬抵達馬偕醫院認屍。（圖／ETtoday攝影中心）

記者陸運陞、葉品辰／台北報導

台北昨(19)日晚間發生震驚社會的隨機砍人恐怖攻擊案，27歲張姓男子一路縱火、丟擲煙霧彈後，晚間於捷運中山站及誠品南西一帶持刀隨機攻擊民眾，造成多名無辜路人死傷，嫌犯最終墜樓身亡。今（20日）上午10時，包含嫌犯在內的4名死者，分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館進行相驗，家屬也已陸續到場。

警方調查，張嫌在連續縱火製造騷亂後，抵達北車投擲煙霧彈，並持刀砍死57歲余姓男子，又於晚間6時39分左右現身捷運中山站南京西路出口，先丟擲煙霧彈製造混亂，隨即持刀攻擊路人，一名37歲男騎士當場倒地，之後張嫌又在短時間內闖入誠品南西，對正在逛街的民眾展開隨機砍殺，現場尖叫聲四起，民眾倉皇逃命，張文遭警方包圍從誠品南西6樓墜樓身亡。

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，行政院長卓榮泰抵達馬偕醫院探視家屬。（圖／ETtoday攝影中心）

今日上午10時包含兇嫌在內的4名死者分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館進行相驗，其中馬偕醫院相驗死者為37歲蕭姓男子，職業為保全，案發時正騎車前往上班途中，行經誠品南西外遭刺傷頸部，送醫後於晚間8時10分宣告不治；新光醫院相驗的37歲王姓男子，為到誠品南西逛街的民眾，遭刺中心臟與腹部，造成肝臟破裂，阻擋攻擊時右臂亦受傷，經搶救仍於晚間10時13分不治，父母與兄嫂今早已抵院陪同相驗；另2名死者為墜樓身亡的嫌犯張文，以及在台北車站遭刺、背部中刀送醫不治的57歲余姓男子，全案造成4死11傷，檢警持續釐清嫌犯犯案動機與行兇過程。