國1中豐交流道12月底前通車　青埔往返泰山省10分鐘

▲國道1號中豐交流道動線。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為改善國道1號內壢、中壢路段長期交通壅塞問題，高公局表示，「國道1號中豐交流道新建工程」歷經近3年施工，目前即將達到通車標準，於完成通車前勘驗及部分驗收等與行車安全相關作業後，可望於12月底開放通車，未來青埔往返泰山行車時間可省10分鐘。

高公局指出，中豐交流道為專門服務五股－楊梅高架道路的交流道，新設北入及南出匝道啟用後，預估可分擔內壢交流道約18%、中壢交流道約7%的交通量，有助於改善周邊路段壅塞情形，縮短用路人通勤時間，並為桃園地區帶來即時交通效益。其中，青埔地區往返泰山轉接道的行車時間，預期可節省約10分鐘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局也提醒，中豐交流道僅供國道1號五楊高架道路用路人使用，通行車種亦比照高架道路規定，禁止大貨車通行，包括聯結車、砂石車及貨櫃車等。未來中壢地區用路人可經由中豐北路銜接北入匝道，青埔地區用路人則可利用迴轉道進入北入匝道；五楊高架道路南下車輛，則可由中豐交流道新設出口匝道，分流前往中壢或青埔地區。

為確保主線與匝道車流順暢分流、降低交織衝突風險，高公局表示，中壢轉接道路段將透過標線進行管制，禁止平面主線車輛駛入出口車道，並禁止入口車輛直接駛入平面主線，呼籲用路人行駛時務必遵循現場標誌、標線及指示牌。

高公局強調，中豐交流道啟用後，可有效打通中壢與青埔地區的交通瓶頸，未來結合機場捷運A21環北轉運站，也將提升大眾運輸轉乘便利性，串聯新舊市區發展動脈，為地方帶來更多商機與發展動能。