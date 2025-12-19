普丁：烏克蘭拒絕和平解決衝突　俄軍全線推進將奪更多勝利

▲俄羅斯總統普丁 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日出席一年一度的年末新聞記者會，針對俄烏戰爭相關提問，他說，烏克蘭基輔政府拒絕以和平手段結束當前衝突，且俄軍正在接觸線全線推進，相信年底前俄軍在前線將取得更多勝利。

衛報、路透、俄羅斯衛星通訊社等報導，這場大型年度記者會在莫斯科舉行，由普丁透過直播連線回答相關問題。

戰場

針對俄烏持續不斷的戰火衝突，普丁將其歸咎於烏克蘭基輔政府。普丁稱，烏克蘭衝突始於2014年在基輔所發生的政變，俄羅斯尚未看到烏克蘭方面準備好討論領土問題，基輔基本上拒絕以和平方式結束衝突。

普丁說，俄方願意以和平方式讓衝突畫下句點，但前提是基於他去年所提出的原則，這些原則將解決導致這場衝突的根本原因。此外，普丁還聲稱，俄軍正沿著整條衝突接觸線推進，前線戰略主動權完全轉向俄方，俄軍已控制烏東城鎮康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）超過一半區域，相信年底前俄軍在前線將取得更多勝利。

經濟

針對經濟議題，普丁表示，俄羅斯今年通貨膨脹率為5.7%至5.8%，實際薪資持續強勁成長，一年內增長4.5%，同時失業率降至2.2%的歷史低點。

針對財政狀況，普丁提到，國債占GDP的17.7%，外匯儲備約7415億美元，聯邦預算赤字為2.6%，但預計明年將降至1.6%。