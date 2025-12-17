　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏戰後安全保障！德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理梅爾茨（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

德國總理梅爾茨16日表示，若美國與歐洲在停火後向烏克蘭提供安全保證，西方維和部隊在特定情況下有能力擊退俄羅斯軍隊。不過他也強調，相關安排仍屬長期且尚未成熟的構想，目前距離實現仍有一段距離。

根據《路透社》報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在接受德國公共電視台ZDF專訪時指出，美國15日在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談時，曾提出可能的安全保證方向。

對於外界關切的具體內容，梅爾茨說明，一旦停火條款遭到違反，提供安全保證的一方就必須具備反制俄軍的能力。

他進一步指出，相關構想包括在交戰雙方之間設立非軍事化區域，並在俄羅斯出現越界行動或攻擊時採取行動，「但現在還沒走到那一步」。

梅爾茨也提到，美國展現出願意在停火情況下保護烏克蘭、如同北約（NATO）領土般對待的態度，這是「相當值得注意的最新立場」。

不過，他同時指出，俄羅斯目前仍未同意停火，而美國與歐洲皆認為，停火是提供任何安全保證的前提條件；俄方也尚未同意西方部隊進駐烏克蘭。

談及戰後資金問題，梅爾茨表示，歐洲是否能就動用遭凍結的俄羅斯資產、作為烏克蘭防衛資金達成共識，機率約為「50比50」。他指出，現行歐洲資金將於2026年第一季用罄，屆時烏克蘭至少還需要兩年的財政支持。

對於歐洲內部的疑慮，梅爾茨坦言可以理解，但也反問，若現在不採取行動阻止俄軍推進，未來恐將錯失時機。

此外，針對美國最新《國家安全戰略》對歐洲態度轉趨強硬，梅爾茨表示並不意外，認為這與美國副總統范斯（JD Vance）先前在慕尼黑安全會議的言論一致。不過他也認為，美國若走向孤立主義恐難以持續，最終仍可能回頭與歐洲協商對雙方都有利的議題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光
李玉璽閃婚許允樂❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

烏戰後安全保障！德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

2孩目睹母親中彈亡！　澳洲少女不顧傷勢「肉身護童」

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

日本新千歲機場巴士「半路燒成火球」！畫面曝光　車上載41人

世界盃一路追到決賽「恐噴21萬」！　FIFA挨轟急推優惠票

25歲男被2男綁架囚禁房中毒打　靠「綁匪智慧手錶」成功獲救　

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

烏戰後安全保障！德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

股票也被轉走！愛馬仕第5代繼承人4700億資產消失　被目擊搭廉航

2孩目睹母親中彈亡！　澳洲少女不顧傷勢「肉身護童」

25歲女網紅墜樓身亡　監視器拍「生前最後畫面」遭丈夫扔下10樓

日本新千歲機場巴士「半路燒成火球」！畫面曝光　車上載41人

世界盃一路追到決賽「恐噴21萬」！　FIFA挨轟急推優惠票

25歲男被2男綁架囚禁房中毒打　靠「綁匪智慧手錶」成功獲救　

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

國際熱門新聞

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

夫妻「肉身對峙」槍手　雙中彈相擁亡

巴西自由女神「慘遭斷頭」！12樓高巨像狂風中轟然倒塌

川普旅行禁令再擴大！　名單增至19國

恐攻槍手來自印度　家屬不知他為何變激進

日「月費40萬」三溫暖失火！網紅夫妻慘死

25歲女網紅墜樓身亡　遭丈夫扔下10樓

台灣有事日本可否行使自衛權？高市回應了

400女藏身「日本賣淫公寓」性交易！

美股跌300點！特斯拉勁揚逾3％　台積電ADR回落近1美元

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

名導夫妻陳屍豪宅　32歲兒遭控雙重謀殺

櫻花妹「落地台灣機場」秒遭詐騙50美元！

4年來新高！美國11月失業率升至4.6%

更多熱門

相關新聞

俄菁英學校15歲少年持刀攻擊　釀1死多傷

俄菁英學校15歲少年持刀攻擊　釀1死多傷

俄羅斯莫斯科最近爆出一起震驚社會校園攻擊事件，有一名15歲少年在上課時間，持刀在校內攻擊師生，造成一名10歲、就讀小學四年級的兒童不幸身亡，另有多名學生、老師及警衛受傷。俄羅斯聯邦調查委員會已介入調查，並針對此案正式立案。

接受「耶誕休兵」？　俄：不放棄已占土地、拒絕北約駐軍烏克蘭

接受「耶誕休兵」？　俄：不放棄已占土地、拒絕北約駐軍烏克蘭

泰國引進陸製VT-4坦克發生膛炸

泰國引進陸製VT-4坦克發生膛炸

彩虹-7 首飛對標美國RQ-180隱形無人偵察機

彩虹-7 首飛對標美國RQ-180隱形無人偵察機

俄校園襲擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

俄校園襲擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基德國Friedrich Merz

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面