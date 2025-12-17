烏戰後安全保障！德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左）與德國總理梅爾茨（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

德國總理梅爾茨16日表示，若美國與歐洲在停火後向烏克蘭提供安全保證，西方維和部隊在特定情況下有能力擊退俄羅斯軍隊。不過他也強調，相關安排仍屬長期且尚未成熟的構想，目前距離實現仍有一段距離。

根據《路透社》報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在接受德國公共電視台ZDF專訪時指出，美國15日在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談時，曾提出可能的安全保證方向。

對於外界關切的具體內容，梅爾茨說明，一旦停火條款遭到違反，提供安全保證的一方就必須具備反制俄軍的能力。

他進一步指出，相關構想包括在交戰雙方之間設立非軍事化區域，並在俄羅斯出現越界行動或攻擊時採取行動，「但現在還沒走到那一步」。

梅爾茨也提到，美國展現出願意在停火情況下保護烏克蘭、如同北約（NATO）領土般對待的態度，這是「相當值得注意的最新立場」。

不過，他同時指出，俄羅斯目前仍未同意停火，而美國與歐洲皆認為，停火是提供任何安全保證的前提條件；俄方也尚未同意西方部隊進駐烏克蘭。

談及戰後資金問題，梅爾茨表示，歐洲是否能就動用遭凍結的俄羅斯資產、作為烏克蘭防衛資金達成共識，機率約為「50比50」。他指出，現行歐洲資金將於2026年第一季用罄，屆時烏克蘭至少還需要兩年的財政支持。

對於歐洲內部的疑慮，梅爾茨坦言可以理解，但也反問，若現在不採取行動阻止俄軍推進，未來恐將錯失時機。

此外，針對美國最新《國家安全戰略》對歐洲態度轉趨強硬，梅爾茨表示並不意外，認為這與美國副總統范斯（JD Vance）先前在慕尼黑安全會議的言論一致。不過他也認為，美國若走向孤立主義恐難以持續，最終仍可能回頭與歐洲協商對雙方都有利的議題。