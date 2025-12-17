　
國際

接受「耶誕休兵」？　俄：不放棄已占土地、拒絕北約駐軍烏克蘭

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫。（圖／路透）

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日表示，莫斯科方面尚未看到任何關於戰後向烏克蘭提供「北約式」安全保證的具體提案內容。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則於15日指出，俄方已準備好達成協議，但不會在協議中對烏克蘭東部與南部5個地區的控制權作出任何妥協，也無法接受北約國家軍隊駐紮烏克蘭。

針對烏克蘭方面提出的「耶誕節休兵」構想，佩斯科夫表示，相關安排將取決於是否能夠達成和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）15日曾說，他支持德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）提出的「耶誕節休兵」倡議，但能否實現，在很大程度上取決於俄羅斯的政治意願，以及基輔方面所提交的文件內容。

佩斯科夫指出，當前的關鍵問題在於，俄烏是否會如美國總統川普所說達成協議。他強調，如果烏克蘭只關注短期、不可行的解決方案，而非長久且可持續的和平安排，俄方不太可能參與這類停火；他說：「我們想要和平。我們不希望給烏克蘭喘息機會，讓他們為繼續戰爭做準備的休兵。我們希望停止戰爭，實現我方目標，維護我方利益，並保障歐洲未來的和平。」

雷雅布可夫在接受美國廣播公司（ABC）專訪時表示，他認為交戰各方正接近透過外交途徑解決衝突，並希望協議能盡快達成。不過，他重申俄羅斯的核心立場不變，包括對2014年兼併的克里米亞，以及烏南、烏東其他4個目前已部分占領地區的控制權。這4個地區分別為頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱與赫松，俄方對此「不能妥協」。

另一項莫斯科高度關切的議題，是北約國家可能在停戰後於烏克蘭部署軍隊。雷雅布可夫強調，俄羅斯不會同意任何涵蓋北約國家在烏克蘭駐軍的協議，「我們絕對不會在任何時候接受、同意或滿意北約軍隊在烏克蘭領土上的任何存在。」

另據法新社16日引述俄羅斯塔斯社報導，俄方當天聲稱已控制烏克蘭東北部的重要鐵路樞紐城市庫皮揚斯克。該市在2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭首日即告失守，同年9月由烏軍收復。俄羅斯11月20日曾宣稱再度攻下該市，但烏軍隨後表示已重新控制部分地區。

俄羅斯北約烏克蘭俄烏戰爭

