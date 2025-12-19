開賣娃衣？UNIQLO急公告「台灣沒發行」　一票驚：差點衝去買

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

日系品牌UNIQLO深受台人歡迎，經常推出實穿好物。不過，UNIQLO就在官方Threads帳號發出公告，提醒消費者，「有脆友貼UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的娃衣，但是『UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品』。」

UNIQLO在官方Threads帳號發出公告，「因為昨天發生大量詢問，小編需要公告大家！有脆友貼UNIQLO出了類似PUFFTECH背心的娃衣，但是『UNIQLO TAIWAN並沒有發行、販售這個商品或贈品』，也請所有脆友留意資訊的真實性與網路使用安全！若有任何疑慮歡迎CUE我們小編或是私訊。」

公告曝光後，立刻引來網友熱烈回應，有人表示「昨天有看到那篇貼文，販售地是中國UNIQLO」、「那是UNIQLO中國市場自己做的贈品啦！」也有人坦言差點被燒到，「什麼！居然不是真的嗎？本來有想去買欸」、「謝謝小編，我本來今天要衝去買的」。

不少人也幫忙轉發，「幫高調」，避免更多人誤會。也有網友乾脆敲碗官方推商品，「球台灣發行」、「反正都被誤會了，不然乾脆直接賣一下（？）」、「要不要真的發行啊？」「想要娃衣」。至於娃衣是什麼？據了解，起源是對岸潮流玩具風行（如LABUBU），因此衍生一系列的娃用配飾，包括保護包（娃包）、服飾（娃衣）等「養娃」配飾。