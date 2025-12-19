把台鐵站務員推落鐵軌　狠男辯「輕輕碰到」：他自己踩空掉下去

記者許權毅／台中報導

台中一名陳姓男子無票闖進月台，打算搭乘火車南下，結果張姓站務員上前查票時，陳竟動手把張推落軌道，被依殺人未遂起訴，陳今日出庭時辯稱，監視器都拍得很清楚，只有稍微碰到他，他自己踩空，沒有殺人犯意。

今年10月6號，台中市五權車站內，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）與張姓站務員在第一月台口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞，導致站務員重摔軌道、呈「大字型」倒地。距離僅約115公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，畫面相當驚險。

陳男犯案後，隨即徒步離站，結果在南區建國南路與東興路口被逮，送辦收押。今日首度開準備程序庭，陳男被自稱有智能障礙，但大致能聽懂法官問題。

▲陳男今日開庭說，自己沒有殺人犯意。（圖／記者許權毅攝）



陳男說，「法官大人，我當時在警戒線，對方在該處跟我起爭執，沒有把我帶到旁邊問問題，監視器也拍得很清楚，是他手先碰到我，我稍微碰到他、反抗，他自己踩空掉下去」。

法官毛妤甄追問陳男，是否是認罪答辯，還是否認殺人未遂犯行？陳男數次無法明說，還反過來說，當時在警戒線範圍，若是我摔下去，換成是他怎麼辦？不清楚當時對面有列車要進站，但確實是有推他，車子剛好進來。

陳男說詞反覆，就連辯護律師說，被告不否認有推的動作，但他主觀上是否有殺人未遂犯意存在，無法替他回答。

陳最後才說，沒有要殺張姓站務員的意思，是因為太緊張了，怕跟他起爭執，「自己也沒有意義要去殺他」，離開現場是因為知道犯下大錯，又被目擊的張姓清潔員詆毀羞辱。