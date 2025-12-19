台中連2起騎士自撞1死1傷　他下班猛衝公車候車亭...零件噴滿地

▲台中一名趙男今日凌晨行經西屯時自撞公車站牌。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯昨晚傳出18歲林男騎車自撞身亡，今日凌晨西屯區也傳出一名23歲趙男行經東大路時，機車突朝路邊公車站牌猛撞，趙男機車粉碎，全身有多處受傷，所幸暫無生命危險。

昨（18）晚23時許，中市南屯區發生一起死亡車禍，19歲林姓男子和其涂姓女友分騎2輛機車，涂女還載著她弟弟，3人要到沙鹿區找朋友，騎在前方的涂女突然聽到後方傳來巨大撞擊聲，馬上停車回頭，驚見男友倒地不起，嚇得大哭，到場救護人員表明無呼吸心跳時，更是當場淚崩，但林送醫後仍宣告不治。

▲南屯19歲林男深夜騎車訪友，意外自摔撞樹不治。（圖／民眾提供）



今（19）日0時36分，趙姓男子（23歲）剛下班準備回家，行經西屯區東大路一段與福強街口時，機車直接往路邊「榮總北院」站牌猛力撞擊，瞬間機車車頭全毀、座墊分離，地面散落大量物品。

附近民眾聽見一聲巨響，發現趙男倒臥在路邊人行道上，趕緊撥打119，由救護人員到場趕緊以擔架將人固定後，送往不遠的醫院治療，警方說，趙男全身都有傷勢，肇事原因待釐清

▲趙男深夜下班途中騎車自撞。（圖／記者許權毅翻攝）