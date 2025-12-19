「朝野不和解一路戰到2028」　前藍委點藍白隱憂：恐逐一被擊破

▲藍白全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團不僅提案移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，更宣布也將提案彈劾賴清德總統。對此，前國民黨立委陳學聖18日表示，自己看大趨勢定了，不會和解一直戰到2028，該過的預算，該過的法案，應該都會過，只是大家會覺得一直在吵架而已。他也示警，自己看到一些隱憂，執政黨對財劃法、及年改修正案鐵了心，反正民眾搞不懂，也不是重點選票，不執行，也沒差，誠心建議，在野諸侯要能同步前行，同步反制，以免逐一被擊破。

陳學聖表示，看了朝野這幾天對於行政院長不副署的對戰，自己看大趨勢大概定了，就是不會和解，一直戰到2028，但朝野也都不願揹上「不顧民生」的罵名，所以該過的預算，該過的法案，應該也都會過，只是大家會覺得一直在吵架而已。

陳學聖認為，就賴卓體制來說，撿到「不副署」這把槍，有似天上掉下來的禮物，以後只要不是行政院要的法案，一概選擇性不副署，甚至絕一點，連覆議都不提，就一票否決。

陳學聖表示，反正憲法法庭人數不足，早就無法運作，也就沒有違不違憲的問題，至於憲法學者吵成一團，在賴卓眼裡，至多也是書生論政，影響不了大局。

陳學聖認為，在野部份，藍白已都表明不會解散國會，也不街頭抗爭，就是回歸民主監督機制，但民主精神都已被執政黨摧毀了，不知還有什麼有力有效監督機制？質詢？就找官員來罵罵，但相同的話，又不知能罵多久？

陳學聖指出，刪預算？能刪、敢刪多少？一不小心又被民進黨操弄民意反撲，而最大宗的兆元軍購案，可是最能展現在野最強監督力量的項目，又不知在野黨作足功課沒有？

陳學聖示警，多年的國會經驗，讓自己看到一些隱憂。目前看來，執政黨對財劃法、及年改修正案鐵了心，反正財劃法民眾搞不懂，年改修正案只影響退休公教人員，對民進黨而言，這些不是重點選票，不執行，也沒差。

陳學聖直言，這時的在野黨該怎麼辦？誠心建議，在野諸侯要能同步前行，同步反制，以免逐一被擊破，而立院在野委員，更要用功些，精準看懂預算貓膩，好好審查把關，讓民眾眼睛一亮，士氣大振。

最後，陳學聖強調，這更有勞鄭麗文主席多費點心，既然已確定在對抗中要匍匐前進，就先把基本功好好蹲馬步作好吧！

▼陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）