「2025用閱讀跨年」免費入場　10作家「每人18分鐘」書單曝光

▲▼誠品公布「2025年度閱讀報告」，觀察書市5大趨勢。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025用閱讀跨年」邀請10位作家及跨界人士，活動開放免費報名入場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

跨年也能很安靜！誠品書店將於12月23日晚間展開「2025用閱讀跨年」，邀請10位作家及跨界人士，包括詹宏志、馬世芳、詹偉雄、焦元溥、李屏瑤、比才、江鵝、洪廣冀、孫梓評、涂豐恩、呂忠翰（阿果）等，分為紅白隊，每人以18分鐘介紹一本他們所選的書，即日起開放免費報名入場，12月31日在線上及公視+影音串流平台播出。

「用閱讀跨年」活動源於2023年底，當時在台中推動「周三讀書會」的詹宏志，有感於閱讀推廣需要更多關注，與新經典文化合作策劃，邀請劉克襄、鍾永豐、馬世芳、焦元溥、詹偉雄、韓良憶、李惠貞、洪愛珠、宇文正等10位講者一起同台說書，每人用「18分鐘」介紹一本想推薦的書，節目由公共電視《藝術好好玩》團隊錄製後製，在跨年夜當天播出，YouTube更累積超過230萬次觀看，開啟台灣以閱讀為跨年儀式的嶄新風潮。

簡單的說書活動，卻掀起驚人的收視成績，也讓誠品與公視在次年加碼推出第二屆活動。第二屆規模擴大，邀來楊雙子、黃麗群、張潔平、湯舒雯、蔡舜任、黃俊隆等作家加入，還首度參考日本「紅白和歌」形式分組對抗，由觀眾現場投票選出優勝組。

▲▼「2025用閱讀跨年」將於12月23日舉行。（圖

▲「2025用閱讀跨年」將於12月23日舉行。（圖／新經典文化提供）

今年將邁入第3屆，「用閱讀跨年」再升級，以「aging：時間的淬鍊」為共同主題，讓10位講者從不同角度詮釋時間的重量、生命的韌性，包括有從年老面對終點的思索，也有挑戰8千公尺高山的極限閱讀，更有探討女性歷史與成長的小說。

活動將分上下半場進行，由金鐘音樂評論家馬世芳主持，中場休息還有點心咖啡招待讀者。而表演廳外的中庭，還邀請吳寶春麵包、FikaFika咖啡、恆器製酒、GREEN & SAFE等品牌共襄盛舉，讓現場觀眾一邊聽書、一邊喝咖啡、吃點心，成為結合閱讀與生活風格的跨年盛宴。

「2025用閱讀跨年」即日起開放免費報名，報名成功即可免費入場參與現場錄製；12月31日晚間8點，也將於「藝術很有事」YouTube頻道、公視+ 影音串流平台首播，與觀眾一同「用閱讀跨年」。

10位講者推薦書單亮點

・詹宏志：《一場極為安詳的死亡》。法國女性主義作家西蒙・波娃陪伴罹癌母親走過生命最後3個月，從痛苦、理解到和解，細膩呈現面對死亡的勇氣與溫柔。

・江鵝：《創造力的修行：打開一切可能》。美國音樂製作人里克・魯賓以創作經驗，談如何培養洞察力與想像力，找到生命中持續創造的能量。

・洪廣冀：《老樹的故事：從宗教、科學、歷史看古老植物與人類的關係》。維瑞德・法莫以跨領域視角書寫人與自然共生的長遠關係，探索時間與生命的共鳴。

・比才：《錦繡》。日本作家宮本輝以書信體描寫愛與孤獨的再生，字裡行間交織著人性細膩與情感溫度。

・焦元溥：《布登布洛克家族》。托瑪斯・曼筆下的德國百年文學經典，以家族興衰映照文明的自我解體與時代變遷。

・詹偉雄：《此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷的38個人生片羽》。約翰・勒卡雷自傳式隨筆，從諜報與寫作經驗回望人性試煉與生命厚度。

・孫梓評：《裸山》。韓麗珠以詩意筆觸描寫山林與身體的對話，書寫自然與靈魂的邊界。

・涂豐恩：《身體的語言：從中西文化看身體之謎》。栗山茂久以人類學與文化史視角，探索身體如何成為時間與意識的載體。

・李屏瑤：《瑪麗迷宮》。蘿倫・葛洛芙筆下的《瑪麗迷宮》以中世紀修女為主角，描繪女性在信仰與自我追尋之間的掙扎與重生。

・呂忠翰（阿果）：《K2峰：天堂之門與雪巴人的故事》。探討攀登K2高峰的極限挑戰與雪巴人背後的無名奉獻，映照人類在極境中對生命的理解。

「2025用閱讀跨年」免費入場　10作家「每人18分鐘」書單曝光

「2025用閱讀跨年」免費入場　10作家「每人18分鐘」書單曝光

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」

韓國出版吸粉秘訣！不打折扣戰「專注1件事」

韓國出版業近10年起死回生，「追星」、「圈粉」文化延伸發揮到書本，不少獨立出版和書店成為年輕人追蹤的對象，作家也像明星般被喜愛，只要新書及周邊推出，粉絲也熱情掏腰包支持。台灣出版業者觀察，其實韓國不只是靠社群操作吸粉，而是很清楚「讀者想要什麼」，全方位關心和照顧讀者需求，創造參與感。

棒球捕手變小說家！8篇創作直球對決

棒球捕手變小說家！8篇創作直球對決

《舞伎家的料理人》漫畫版來台！

《舞伎家的料理人》漫畫版來台！

逛書展免費「喝咖啡、吃早餐」

逛書展免費「喝咖啡、吃早餐」

遇水就高潮！爭議之作來台發行

遇水就高潮！爭議之作來台發行

