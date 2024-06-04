棒球選手陳尚季變小說家！8篇創作直球對決　曝曾患「投手失憶症」

▲棒球捕手陳尚季變小說家！首部創作《斷棒》收錄8篇短篇小說，直球面對台灣職棒。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

中華職棒賽事如火如荼展開，而曾任棒球捕手、球隊指導等多重身分的陳尚季，如今成為文壇新人，推出首部小說《斷棒：陳尚季短篇小說集》，用8篇故事直面台灣職棒話題、教練的內心、球員的掙扎。這些故事跟棒球有關，但主場景通常不是球場，主角也不一定是球員，他把棒球寫得像「時間」，因棒球而熾熱的心無比深刻，作家吳明益也推薦稱讚，讀過後更去思考生命課題。

陳尚季1996年秋天生於台中，畢業於東華大學華文創作所，曾獲王禎和青年文學獎助學金、東華奇萊文學獎。曾打過台中市豐原高中棒球隊、國立東華大學棒球隊，主要擔任捕手。他也是台語教師、釣魚好手。

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他的生涯首部小說作品《斷棒》一共收錄8篇短篇小說，以台灣棒球史出發，從職棒、三級棒球、台灣棒球發展史等，不同切面角度，透過運動文學形塑台灣棒球的骨肉。內容有台灣職棒話題、教練的內心、球員的掙扎，甚至也談球隊吉祥物的獨特性、台灣手套工業的起落。

而故事主角除了職業球員、教練、球探、球員，大部分角色奠基的真實人物，都已經離開球場，但陳尚季決心以文字記錄這些球場上的前輩們，透過小說書寫，讓他們回到球場，回到他們奉獻青春之處，讓更多人銘記在心。

▲《斷棒》出版前夕，已獲得文化界、球評重量級人士大力推薦。（圖／新經典文化提供）

陳尚季更在後記〈在小說裡建造一座球場〉提到，自己罹患「投球失憶症」（YIPS，或稱「投球恐懼症」）的心路歷程。所謂的「投球失憶症」指球員因為心理壓力過大，導致投球表現失常。大聯盟投手郭泓志就曾罹患此病，在心理師的治療之下，才走出投手失憶症陰影。

「投手失憶症」常在比賽途中或賽前發作，發作時，棒球好手會變成「連丟球都不會的小孩」，做不到也想不起平時練習的動作。患病後，除了投球出手的高度愈來愈低，進而影響到球員自身的心理，看待事情的角度會愈來愈狹隘。

不過陳尚季經過心理諮商，調適面對失敗的正確心態，更因為王建民紀錄片《後勁》決定轉換身分重返球場。

《斷棒》將於6月5日由新經典出版發行，出版前夕，已獲得文化界、球評重量級人士大力推薦，包括作家吳明益專序推薦，資深球評曾文誠、《球魂》網站副站長林言熹、楊牧文學研究中心主任許又方、作家陳德政、黃崇凱、黃瑋婷、楊富閔、自轉星球文化社長兼投手黃俊隆、啟明出版發行人林聖修聯手推薦。

作家、東華大學華文系教授吳明益，是陳尚季研究所時期的指導老師。吳明益在專序〈場、斯塔德與那些曾經駐留的一切〉提到，自認不配寫棒球，對於陳尚季仍以棒球為主題寫成一本書，「有點期待，有點羨慕」。

吳明益還點出，陳尚季小說跟真實棒球事件的連結，包括〈被藍眼睛捕捉的事〉主角顯然以味全龍隊洋將艾勃（Milton Harper）作為小說原型，而小說人物有一名小聯盟隊員，曾因舉槍自戕未成而裝上義眼，這也呼應美國職棒球員德魯·羅賓遜（Drew Robinson）真實經歷。

吳明益說，《斷棒》收錄的小說，不是要破解棒球史上的公案，而是藉由想像來「表達作者自身對人性提問」，並藉由許多台灣人關注的棒球運動，去思考生命課題。