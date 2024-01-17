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讀過就回不去了！新垣結衣遇水高潮⋯日本「爭議之作」來台發行

▲▼衝擊之作《正欲》曾被改編成電影，台灣片名為《（非）一般欲望》。（圖／《（非）一般欲望》劇照）

▲衝擊之作《正欲》曾被改編成電影，新垣結衣挑戰遇「水」高潮，角色顛覆過往形象，台灣片名為《（非）一般欲望》。（圖／《（非）一般欲望》劇照）

記者林育綾／綜合報導

話題之作《聽說桐島退社了》作者朝井遼再推出全新作品《正欲》，當時在日本一出版就立刻成為爭議之作，也曾被改編為電影，由新垣結衣主演對「水」有特殊癖好。許多人讀了原著小說後表示，「太過衝擊的內容，讀過後再也回不去了！」如今小説繁體中文版來台，由新經典文化出版發行。

當社會都在說「要尊重並包容多元」並且呼聲越來越大，卻突然出現非常違背主流價值觀的人事物，挑戰人們內心底線，你還能有自信的接納嗎？今年34歲的作家朝井遼，在20歲讀大學時就推出暢銷作《聽說桐島退社了》而爆紅；出道10年後，再創作《正欲》反映當代社會現象，並衝擊人們的價值觀。

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《正欲》故事描述一樁查緝兒童色情的社會案件，一名有孩子的檢察官、一名任職於商場派遣員工的女子、一名負責文化祭的大學生。這三個看似毫無交集的人物，卻共享某個祕密。原本毫不相關的角色，因為一件出自「欲望」的社會事件，產生了關聯。

▲▼《聽說桐島退社了》作者朝井遼再推出全新作品《正欲》，在日本一出版就成為爭議之作，許多人表示「太過衝擊的內容，讀過後再也回不去了！」（圖／新經典文化）

▲朝井遼推出全新作品《正欲》，在日本一出版就成為爭議之作，如今將來台發行中文版。（圖／新經典文化）

在高舉「尊重多元」旗幟的時代，《正欲》大膽的提出質疑，多元化社會究竟可以到多大限度？少數族群究竟能不能在主流文化價值裡安身立命？

原書在2021年3月於日本發行後，引發廣大迴響，書迷紛紛表示，「太過衝擊的內容，讀過後再也回不去了！」、「這部作品的衝擊力，不真正去讀是無法理解的。」、「已經回不到讀這本書之前的自己了。」

《正欲》除了在日本拿下多項文壇大獎，也被改編成電影，並拿下東京影展雙料大獎。電影由岸善幸執導，劇本由港岳彥負責，演員方面，稲垣吾郎、新垣結衣、磯村勇斗領銜主演，台灣片名為《（非）一般欲望》，電影也於「2023金馬影展」在台灣首映。

▲▼衝擊之作《正欲》曾被改編成電影，台灣片名為《（非）一般欲望》。（圖／《（非）一般欲望》劇照）

▲衝擊之作《正欲》曾被改編成電影，台灣片名為《（非）一般欲望》，提及了對「水」的特殊癖好。（圖／《（非）一般欲望》劇照）

新經典文化將於1月24日發行《正欲》小說中文版，由知名設計師朱疋操刀書籍設計，首刷限量附贈作者印刷簽名，並集結台灣新銳作家推薦，包含日本芥川賞首位台籍得主李琴峰、台灣文學金典獎與蓓蕾獎得主寺尾哲也、台灣首位作品獲選坎城影展Shoot the Book!單元的作家蕭瑋萱等。

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