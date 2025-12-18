　
日本「日光詣SPACIA」車頭首度來台　台北車站東側廣場展出1年

▲▼台鐵與日本東武鐵道締結友好10週年，東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭首度來台。（圖／台鐵公司提供）

▲日本東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭首度來台，將在台北車站東側廣場展出1年。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與日本東武鐵道2015年12月18日簽訂友好鐵路協定，今年滿10年，東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭也首度來台，於台北車站東側廣場亮相展出，吸引不少民眾拍攝打卡，「日光詣SPACIA」車頭預計自今年12月18日至明年12月18日在台北車站展出1年。

台鐵與日本東武鐵道締結友好今滿10年，台日雙方於台北車站東側廣場舉行「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，此次展示的101-1型號車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，為往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

由於車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛。

交通部長陳世凱指出，台鐵與日本東武鐵道締結友好10週年，特別展示東武鐵道首度來台的觀光特急日光詣SPACIA車頭，車廂閃耀的金色不僅深受日本以及國際旅客喜愛，更象徵著吉祥與好運，歡迎大家來拍照打卡，一起感受台日鐵道的好交情。

▲▼台鐵與日本東武鐵道締結友好10週年，東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭首度來台。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵與東武鐵道締結友好10週年，「日光詣SPACIA」車頭首度來台。（圖／台鐵公司提供）

▲▼台鐵與日本東武鐵道締結友好10週年，東武鐵道觀光特急「日光詣SPACIA」車頭首度來台。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，此次SPACIA車頭首度跨海來台展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待。選址在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，預期將成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

台鐵也指出，這次「日光詣SPACIA」車頭來台，象徵雙方十年情誼的深化，期盼藉此展示活動，持續推動台日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能；另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

