海基會10月就發函小紅書母公司　文書中明確要求回覆說明

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

小紅書因不配合政府打擊詐騙被封鎖一年，據了解，政府是透過海基會發函給小紅書的母公司。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，行政文書中明確要求小紅書的母公司就案件說明與回覆，但並未獲得任何回應。

羅文嘉提到，海基會依照兩岸相關協議，負責行政文書與司法文書的送達，不論是行政院、各地方政府，或司法院及各相關法院，如有行政或司法文書需要送達至對岸相關當事人，皆依兩會協定由海基會負責送達。

羅文嘉說，有關行政院希望小紅書母公司就民眾檢舉詐欺等相關案件提出說明一事，海基會10月份收到行政院請求，依相關制度與協議辦理文書送達，並已完成送達。

▼小紅書。（圖／CFP）



羅文嘉指出，送達後的後續處理，則由行政院負責，但據他們了解，小紅書母公司對此完全沒有任何回應。

羅文嘉也提到，行政文書中已相當明確的請該公司就上述案件出面說明，並希望回覆，但海基會僅負責轉達，相關細節不便透露。

羅文嘉補充，2024年一整年，小紅書公司涉及的刑事詐騙案件共有950件，包含假網拍、假交友、假投資、假社群招募及假分期付款等類型；2025年自1月至9月止，相關案件數為703件。

羅文嘉還說，除詐騙案件外，涉及小紅書的案件還包含違反著作權、妨害名譽、違反洗錢防制法、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像、背信、偽造文書等案件，這些非詐騙案件2024年合計23件、2025年1月至9月合計20件。