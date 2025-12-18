去年國旅達2.2億旅次　交長籲：應更重視品質及產值

▲台灣觀光協會今舉行捐贈人年會，邀請產官學界出席。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣觀光協會今舉行捐贈人年會，邀請產官學界出席，交通部長陳世凱致詞表示，台灣觀光已經到了該轉型的時機，近年國旅暢旺，去年達2.2億旅次，未來除了人次外，應該在品質及產值更加努力。

台灣觀光協會捐贈人年會今於台北圓山大飯店舉行，包括各旅行業者、4家國籍航空代表等均到場響應。台灣觀光協會會長簡余晏指出，亞洲觀光已經鉅變，台灣鄰近大國、位於世界中心點，觀光已經國際化、AI升級。

台灣觀光協會榮譽會長、圓山飯店董事長葉菊蘭表示，自2019年疫情至今，產業界成長至少3%，無論是穩定度，還是旅客成長都很樂觀，但近年各國都不再追求觀光人次成長，而是更重視觀光品質，並推動更有深度、具永續發展及帶動人類和平的產品。

葉菊蘭指出，觀光很重要的是人才培育，協會過去一年持續推出觀光研究獎學金、影視產業研究、台灣旅行短片獎學金等，韓國觀光研訓院成立後，旅客已倍增，台灣觀光研訓院也即將成立，此次更邀請韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙分享經驗。

交通部長陳世凱表示，台灣觀光已經到大家熟悉，且該轉型的時機，近年台灣國旅暢旺，從疫情前的每年1.6億旅次，到去年2.2億旅次。他也說，觀光已不再是過去大家「偶爾玩一下」，而是成為民眾日常，過去都在強調要多少觀光人次，未來要在品質、產值更加努力，而要提升產值就要先做好品質。

陳世凱也說，若要吸引國外旅客要來玩，就要先把「家裡」做得舒服，桃園機場北登機廊廳將在25日對外營運，除把軟硬體做好，行政院也已核定「北回之巔」及「微笑南灣」計劃，希望將南台灣、北回歸線的觀光特色做出來。

台灣觀光協會表示，捐贈人年會今年首度設立觀光獎學金，於會中表揚「觀光研究獎學金」及「不可錯過的台灣之旅」短片獎學金得主。另邀請ForwardKeys智慧與行銷總監Olivier Ponti及韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙，分享旅遊數據洞察及韓國旅客輪廓分析。