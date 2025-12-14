觀光署修法縮減導遊訓練時數　明年6月上路

▲全台目前共有4萬8,629人次領有導遊執照。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

全台目前共有4萬8,629人次領有導遊執照，為吸引更多人投入導遊行列，並兼顧產業實務需求，觀光署公告修正《導遊人員管理規則》，將導遊職前訓練節次從98節減少為80節，明年6月1日上路。

根據觀光署統計，全台目前共有5萬1,102人次在導遊測驗中甄訓合格，4萬8,629人次領有導遊執照，其中，領有華語導遊執照有3萬6,128人、英語7,987人、日語4,295人、韓語630人、越南語209人。

觀光署表示，為促使現行導遊人員選才、育才機制更能符合市場導向，並彈性因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，以及兼顧觀光旅遊產業界實務需求，進而提升導遊人員專業職能水準、培育人才目的，經廣納產、官、學各界意見，修正《導遊人員管理規則》，調整導遊人員職前訓練節次等相關作業事項。

觀光署指出，此次修正調整導遊人員職前訓練課程內容與總時數，整併重複課程、刪減過時內容，從98節減少為80節課，每節課維持50分鐘。

另外，觀光署也說，導遊人員取得結業證書或導遊人員執業證後，連續3年未執行導遊業務者，應重行參加訓練結業，領取或換領執業證後，始得執行導遊業務，此次修法也將重行參加訓練節次從49節課減少為40節課，每節課維持50分鐘。