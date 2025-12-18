　
去年就被質疑攤位衛生　他納悶「涼糕哥」紅什麼？一票挺

▲▼涼糕哥游勝綸擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多。（圖／翻攝自Facebook／游勝綸 Vic）

▲涼糕哥游勝綸。（圖／翻攝自FB／游勝綸 Vic）

記者鄺郁庭／綜合報導

東湖市場涼糕哥游勝綸最近被週刊爆料，網友指控他拖欠律師費與車禍賠償，掀起網上一陣議論。事實上，過去就曾有網友發文質疑，涼糕哥的攤位環境髒亂、紙箱亂丟，「到底是在紅怎樣的？」貼文引發討論。

去年曾有網友在Threads發文，說他在台中水湳看到涼糕哥擺攤，現場人潮多到一路賣到半夜12點才結束，但越晚環境越誇張，「粉末到處都是、紙箱亂丟，地上白白一片」，卻發現排隊的人似乎完全不在意，忍不住好奇，這樣的攤位條件與價格，究竟為何還能這麼紅。

貼文曝光後，有網友也納悶，「儘管他很多爭議，涼糕又貴，生意怎麼還是這麼好啊？」「感覺超多人買的，到底是有多好吃？」此外，當時就有不少人點到沒戴口罩這一點，「都不戴口罩」、「不戴口罩就算了，攤位也都沒標價。」

但也有人替涼糕哥緩頰，表示「他事後會收，就不要太judge」、「他有說收攤後會整理耶！也許你要看到最後才準確喔」、「市場本來就這樣」、「好吃才會有人排。」原PO也在留言區補充自己的立場，強調並非沒看到對方事後清理，而是販賣過程中環境真的越來越亂，「我知道他之後會收，但當下就是不衛生」，仍難以接受。

12/16 全台詐欺最新數據

也在賣涼糕！「天菜涼糕哥」超正親妹IG曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

涼糕哥攤位市場環境Threads

