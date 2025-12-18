　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總預算卡TPASS、疫苗？　藍轟卓榮泰造謠：依法編預算別操作對立

▲▼國民黨立法院黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰日前指出，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，包括TPASS定期票、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建等都受影響。國民黨團今（18日）嗆，行政院軍人加薪預算、提高警消海巡退撫金預算不編，還大砍地方補助款，「做賊喊抓賊，跟本是詐騙集團！」如果行政院把預算書改好送過來，我們馬上可以審查，請行政院不要再用謊言恐嚇對待人民。

書記長羅智強表示，還記得在大惡罷初期，農曆年期間，民進黨側翼網軍鋪天蓋地造謠「羅智強刪除長照預算」，甚至攻擊本人的父母親，但事實上在野黨在審查衛福部預算時，不但只刪除0.009%，比起上年度預算，還大增300億元，社會及家庭署的長照預算一毛未刪。衛福部長也自證，長照預算根本沒刪，而且比上個年度更多。

羅智強問民進黨、行政院，大惡罷時期的造謠澄清了嗎？根本沒有釐清，還繼續進行各式各樣的造謠。羅智強指出，不負責的民進黨政府除了造謠，什麼都不會做，現在還要再繼續「造謠2.0」。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府又再繼續以「恐嚇代替治理」、用「謊言代替包裝」。當「真相」還在穿鞋準備出門，「謠言」已經傳遍全世界；這就是民進黨執政九年的風格。林沛祥說，行政院最擅長的，從來不是解決問題，而是反覆排練大家早就看膩的「政治舞台劇」---「狼來了」；每逢總預算審查，劇本永遠是同一套：TPASS通行月票要停了、各類補助補貼沒了、長照要倒、護照印不出來，彷彿在野黨不是在審預算，是在拆國家。狼年年都來，但羊卻從來沒被吃掉。

林沛祥指出，民主國家不是靠恐嚇治理，國會監督不是國家危機，真正危害國家的，是一個習慣用謊言安撫自己，用恐嚇對待人民的行政院。

▲▼國民黨立法院黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。（圖／記者湯興漢攝）

許宇甄表示，立法院就是講求法治與規則的「銀行」，卓榮泰就是那位撒潑耍賴的「超級大奧客」，行政院送到立法院的115年度中央政府總預算案，就是一份缺件嚴重、內容違法的「貸款申請書」。115年度預算有很多荒謬的地方，但卓榮泰院長死性不改，還在騙全國人民，比孫悟空大鬧天宮還鬧。況且，115年度總預算最荒謬的部分包括：立法院三讀通過、總統公告的「軍人加薪」預算、提高警消海巡弟兄的退撫金，行政院一毛不編。

許宇甄說，行政院甚至把給地方的補助款大砍2,000多億元，還侵吞一般性補助款，造成地方政府財務缺口擴大，結果，卓榮泰做了什麼？他就像那個銀行奧客一樣，雙手一攤，死都不肯補件，還反過來恐嚇全民，生育補助發不出來、治水預算不能執行，所以國家會停擺，這完全是做賊喊抓賊，這完全是騙術。

許宇甄指出，只要行政院今天把預算書修改好重新送來，把該給軍警消的錢編進去，把該給地方的錢補回來，立法院會立即將預算付委審查，預算會卡關，完全是因為卓榮泰堅持違法不編預算、不守憲政規矩。

許宇甄再以TPASS為例，交通部公路局115年度編列15.37億元獎補助費，另外在一般性補助款編列59.4億元，其中58.6億元是票價補貼，8千萬元是環境建置。一般性補助款是法定義務支出，根本不受影響。至於獎補助費，依據《預算法》第54條規定：「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第八十八條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」換言之，只要行政院來函請立法院同意，就可以支用。

許宇甄表示，國民黨團立場非常清楚，絕不向違法預算低頭，卓榮泰院長請停止你的政治詐騙表演秀，趕快把預算編好、編滿、編合法，不要再當那個讓全民看笑話的白目奧客。

▲▼國民黨立法院黨團召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄出席。（圖／記者湯興漢攝）
 

12/16 全台詐欺最新數據

