　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲寒假與春節旅遊旺季將屆，許多民眾安排國內外旅遊行程。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

寒假與春節旅遊旺季將屆，許多民眾安排國內外旅遊行程，交通部觀光署公告今年截至12月17日的旅行業營運狀況，共39家旅行社解散、12家遭廢止或撤銷旅行業執照、9家旅行業保證金經扣押或執行、45家自行申報及主管機關副知停業。

解散旅行社：

[廣告]請繼續往下閱讀...

犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、朋來旅行社、東航旅行社、芊芊旅行社、興南旅行社、菁喜旅行社、比利旅行社、軒漢旅行社、博亞國際旅行社、捷誠旅行社、浩展國際旅行社、動力澎湖旅行社、巨麗旅行社、愛遊天下國際旅行社、菁英旅行社、特芙樂國際旅行社、佳寶旅行社、軒瑜旅網旅行社、四海一家旅行社、鄉閣旅行社

經觀光署廢止或撤銷旅行業執照：

全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社、寶鑽旅行社、富康旅行社、世航旅行社、楓蓮旅行社、翔展旅行社、萬豪國際旅行社

旅行業保證金經扣押或執行旅行社：

世航旅行社、朝桂旅行社、草屯旅行社、井昇旅行社、連晟旅行社、翔展旅行社、喜泰旅行社、休遊旅行社、跳島在地日常旅行

自行申報及主管機關副知停業旅行社（旅行社得於停業期間申辦復業）：

樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社、江山旅行社、信鋒旅行社、小馬國際旅行社、百飛旅行社、詠泰旅行社、臺灣國際旅行社、享台灣旅行社、優質旅行社、光陽旅行社、台塑旅行社、運通國際旅行社、金興旅行社、二姐旅行社、瑞麒旅行社、再興國際旅行社、大宏旅行社、遇見國際運通旅行社、昇漢旅行社、永豐旅行社、台灣便利旅行社、嗨澎湖旅行社、中證旅行社、天王遊旅行社、米飯旅行社、啟程旅行社、安美旅行社、亞馨樂活旅行社、大來國際旅行社、享玩旅行社、和成旅行社、百世旅行社、跨海旅行社、星辰旅行社、日暉國際綜合旅行社、天齊旅行社、迦勒興旅行社、金元玉旅行社、亞洲旅行社、米淇國際旅行社、菲美運通旅行社、華夏國際旅行社、經典旅行社

觀光署也提醒，參加旅行社舉辦的旅遊活動、購買國際機票或郵輪商品出遊，應注意4大事項，第一，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團。如選購低於參考售價的產品，宜多比較內容，確認團費包含／不包含項目及是否有「自費行程」、解約之退費標準。

第二、 購買團體或個別旅遊商品時，務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求；匯款繳費應確認帳戶為旅行社所有，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存；簽約後建議參加旅行社行前說明會並閱讀行前須知。另旅客得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

第三、 郵輪旅遊日益盛行，考量郵輪國外旅遊與一般國外旅遊屬性、操作方式不盡相同，且涉及國際郵輪規範，建議消費者於購買郵輪旅遊商品前，務必先請旅行社提供完整資訊，如郵輪航程變更、取消、延誤、解約之退費、設施設備與其相關費用等資訊。

第四、 選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，隨時注意旅遊目的地旅遊安全資訊。出發前請至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兒子當兵「家長晚上拉到群組」　內容傻眼！全場吵翻：都幾歲了

「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

周日「超罕見轉運日」來了　下次要等到2105年！曝1禁忌加倍奉還

高鐵運量刷新高「明年再微幅增班」　春節早早鳥優惠回歸

也在賣涼糕！「涼糕哥」超正親妹IG曝　甜笑狂吸3.4萬粉

快訊／11:52高雄市規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

戀愛也有黃金期限？日媒揭祕「3的法則」：超過這時間沒交往恐變朋友

高鐵「高速傳愛計畫」元旦啟動　16年來募2億助4萬孩童

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

兒子當兵「家長晚上拉到群組」　內容傻眼！全場吵翻：都幾歲了

「校事會議濫訴爭議」奪10大教育新聞榜首　教師荒引關注

桃機T3北廊廳25日正式啟用　交長：將各界意見調整到最好

39家旅行社解散、12家遭撤照　觀光署公布最新營運狀況

周日「超罕見轉運日」來了　下次要等到2105年！曝1禁忌加倍奉還

高鐵運量刷新高「明年再微幅增班」　春節早早鳥優惠回歸

也在賣涼糕！「涼糕哥」超正親妹IG曝　甜笑狂吸3.4萬粉

快訊／11:52高雄市規模3.3「極淺層地震」　最大震度2級

戀愛也有黃金期限？日媒揭祕「3的法則」：超過這時間沒交往恐變朋友

高鐵「高速傳愛計畫」元旦啟動　16年來募2億助4萬孩童

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

【全車同步挖靠】剛喊可怕！秒見「共享汽車」衝撞肇逃

生活熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

今深夜變天！　雨擴全台

明全台有雨！　今「下最大」地區曝

日人找零收到謎之硬幣　台人一眼認出

東湖市場天菜「涼糕哥」回應了！　被爆欠債反問：有人補給我？

外國妹搬來台震驚！　最驚訝「薪水很不錯」

醫護曬年終「平均6個月」　網羨慕了

Gemini怎麼念？　官方曝正確發音

全台溼答答！　明「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，觀光署長陳玉秀今於立法院受訪坦言，截至12月15日約800萬人次，全年要達900萬有難度，明年希望比今年更好，在確保旅遊品質的情況下，推估900萬人次旅客是適合台灣的。

新竹某幼兒園涉不當體罰　負責人名下6機構遭廢止

新竹某幼兒園涉不當體罰　負責人名下6機構遭廢止

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

旅天下增「台南、高雄飛熊本」

旅天下增「台南、高雄飛熊本」

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

關鍵字：

旅行社觀光署停業糾紛

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面