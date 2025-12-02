今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊加碼抽旅遊金

▲今年截至11月約760萬人次來台。（示意圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，觀光署長陳玉秀今坦言，截至11月約760萬人次來台，受花蓮颱風影響，今年達到900萬人次有難度，明年將會針對「國際重遊客帶新客」再推出旅遊金抽獎活動。

觀光署去年訂定國際旅客1000萬人次目標，最終僅達786萬人次來台，今年則規劃延續去年目標，陳玉秀今年7月更在立法院答詢時表示，雖然挑戰很多，預期超過900萬人次應該沒問題。

▲觀光署長陳玉秀坦言，今年達到900萬人次有難度。（圖／記者周湘芸攝）

根據觀光署統計，今年1至11月約760萬人次來台。陳玉秀今受訪表示，現在1至11月已經760萬人次，以這個數字來看，可能到不了原本的900萬人次目標。受7月颱風及9月花蓮災情影響，有不少本來要來，但後來沒來的旅客，整體來說天候對台灣的影響蠻大。

為吸引國際旅客來台，觀光署2023年5月1日至今年9月30日辦理「遊台灣金福氣」抽獎活動，中獎者可獲5000元電子票證消費金或住宿折抵優惠券。陳玉秀表示，明年將針對「重遊客帶新客」提供金福氣抽獎活動，目前還在與業者溝通細節。另外對獎勵旅遊、企業旅遊也會提供加碼。

觀光署指出，今年要超越當初預定的目標可能有難度，但會把握最後一個月來努力。事實上，過去也有12月單月來超過100萬人次的紀錄，希望今年也有機會。

另外，針對明年3月起將推出國旅平日住宿優惠，陳玉秀表示，目前平日的旅宿住房率僅假日6成左右，希望透過優惠補足平日的住房率，鼓勵民眾平日出遊，同時也會向企業喊話，請企業鼓勵員工平日休假，因為適度的休假對工作效率是有幫助的。

對於外界擔心業者藉此哄抬平日住宿價格，陳玉秀指出，平日住宿優惠就是由觀光署幫忙分攤住宿費的概念，在此機制下，觀光署也會找旅宿業者溝通，必須共同制約，採取平日住宿價格來定價。