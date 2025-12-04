平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

▲國旅補助明年開跑。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部明年將推國旅補助優惠，其中平日住宿第一晚補助800元，續住第二晚再補助1200元。觀光署今（4日）在立法院說明，平日住宿補助明年4月1日上路，採登錄和抽籤方式；生日住宿金每月抽1千人，每人補助1200元，明年1月上路。交通部長陳世凱表示，未來會評估是否可再增加補助額度，「幫大家慶生是好事。」

立委李昆澤今在立法院交通委員會中質詢指出，交通部明年要推出國旅平日優惠，包括平日住宿、生日住宿金、遊樂園留宿和企業員工旅遊方案，部分措施是否能更加強，舉例生日住宿每個月抽出1千名，每人補助1200元，一年補助1萬2千人，總經費1440萬元，人數或金額是否可以再增加，也應該要求地方和業者加碼，中央、地方應一起加碼。

交通部長陳世凱表示，明年國旅促進計畫，觀光署已列出擴大內需計畫，預算通過後，明年3月實施，經費約23億元，鼓勵民眾平日或生日多旅遊，將會努力檢視額度能不能再增加，幫大家慶生是好事；若立院支持預算後，交通部會找地方和業者一起合作加碼，把優惠做到最大，讓民眾享受更好優惠。

觀光署副署長黃荷婷補充說明，平日住宿補助預計明年4月1日開始，要先登錄並用抽籤方式；生日住宿補助預計明年1月1日開始，每個月抽出1千人，每人補助1200元。

根據觀光署初步規劃，「平日住宿優惠方案」將發行住宿券，每人最多可以用兩晚，第一晚補助800元，續住第二晚再補助1200元，連住兩晚最高補助2000元；「生日住宿金」方案每個月抽出1000人，每人補助1200元。

此外，「遊樂園留宿」方案，憑平日住宿證明，隔天就能免費進入全台26家主題樂園；「企業員工旅遊獎勵」方案，旅行業只要招攬30人以上、安排至少兩天一夜的行程，就能申請每團1萬元的行銷獎勵金，每家旅行社最多可申請10團，企業也能申請2萬元獎助金。