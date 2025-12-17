　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

▲▼觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，觀光署長陳玉秀今於立法院受訪坦言，截至12月15日約800萬人次，全年要達900萬有難度，明年希望比今年更好，在確保旅遊品質的情況下，推估900萬人次旅客是適合台灣的。

觀光署去年訂定國際旅客1000萬人次目標，最終僅達786萬人次來台，今年則規劃延續去年目標，陳玉秀今年7月更在立法院答詢時表示，雖然挑戰很多，預期超過900萬人次應該沒問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳玉秀今受訪表示，今年國際旅客來台截至12月15日已達800萬人次，全年預估會比去年成長50萬人次，但要達到900萬目標有困難，除了氣候、大環境變化多，內部還有缺工問題，明年目標希望比今年更好，也期望每年產值有2、3％成長，整備成熟後，第4、5年成長數額可以再增加。

陳玉秀指出，觀光客過多可能掠奪本地住客資源，也擔心量多會導致旅遊品質不好，前陣子跟日本交流，他們推估「入境人次除以國內總人口為34」是最適合的，對照到台灣，900萬人次旅客是適合台灣的，由於疫後觀光人才流失很多，希望質要優先於量，並同步補足人才庫。

她也觀察，過去旅客來台都集中在北部，隨著航班恢復，國際旅客也逐漸往南部走，今年南部國際旅客就比去年增加23%。另外，去年國際旅客來台日均消費為182美元，今年為186美元，其中，最高的是美國旅客240美元，其他像是德國、英國及法國為歐洲來源國前3名，消費力都遠高於平均，希望爭取這些客源長時間停留。

陳玉秀表示，雖然鄰近國家旅客來台停留時間不會太長，但近年發現菲律賓、越南及印度旅客來台成長很快，日本旅客也提前突破100萬人次。除了東北亞旅客穩定成長、東南亞旅客發展多元，紐澳、歐洲等新興市場成長力道也相當大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

生活用品3萬元AA　女友事後提「信用卡回饋平分」他愣了！網喊合理

京站耶誕消費滿4,800送500　全館冬季特賣coen 5折起

陸「GPU第二股」沐曦股份上市　開盤大漲568%！

Summer喪父失魂「蕭敬騰一句話成最強支柱」：爸，我們都會好好的

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

【畫面也太溫馨】阿公數「123笑」　寶寶超配合陪自拍

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

今變天！　「全台有雨」時間曝

睡眠不足害短命！醫揭新研究：不能只睡6小時

全台有雨！　「下最大」時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

更多熱門

相關新聞

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

國人前3季赴日旅遊破500萬人次　超越疫前全年再創新高　

交通部觀光署訂定今年1000萬人次國際旅客來台目標，根據最新統計，今年前3季（1至9月）僅605萬7,907人次來台，反觀出國達1410萬9,540人次，觀光逆差達805萬人次，其中，赴日旅客已突破500萬人次，超越疫情前全年人數。

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

平日住宿明年4月起「最多補助2千元」　慶生旅宿金元旦先開跑

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

桃園機場資深服務人員　用真心讓外籍旅客愛上台灣

桃園機場資深服務人員　用真心讓外籍旅客愛上台灣

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

關鍵字：

觀光署國際旅客

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面