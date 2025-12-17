今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

▲觀光署長陳玉秀。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，觀光署長陳玉秀今於立法院受訪坦言，截至12月15日約800萬人次，全年要達900萬有難度，明年希望比今年更好，在確保旅遊品質的情況下，推估900萬人次旅客是適合台灣的。

觀光署去年訂定國際旅客1000萬人次目標，最終僅達786萬人次來台，今年則規劃延續去年目標，陳玉秀今年7月更在立法院答詢時表示，雖然挑戰很多，預期超過900萬人次應該沒問題。

陳玉秀今受訪表示，今年國際旅客來台截至12月15日已達800萬人次，全年預估會比去年成長50萬人次，但要達到900萬目標有困難，除了氣候、大環境變化多，內部還有缺工問題，明年目標希望比今年更好，也期望每年產值有2、3％成長，整備成熟後，第4、5年成長數額可以再增加。

陳玉秀指出，觀光客過多可能掠奪本地住客資源，也擔心量多會導致旅遊品質不好，前陣子跟日本交流，他們推估「入境人次除以國內總人口為34」是最適合的，對照到台灣，900萬人次旅客是適合台灣的，由於疫後觀光人才流失很多，希望質要優先於量，並同步補足人才庫。

她也觀察，過去旅客來台都集中在北部，隨著航班恢復，國際旅客也逐漸往南部走，今年南部國際旅客就比去年增加23%。另外，去年國際旅客來台日均消費為182美元，今年為186美元，其中，最高的是美國旅客240美元，其他像是德國、英國及法國為歐洲來源國前3名，消費力都遠高於平均，希望爭取這些客源長時間停留。

陳玉秀表示，雖然鄰近國家旅客來台停留時間不會太長，但近年發現菲律賓、越南及印度旅客來台成長很快，日本旅客也提前突破100萬人次。除了東北亞旅客穩定成長、東南亞旅客發展多元，紐澳、歐洲等新興市場成長力道也相當大。