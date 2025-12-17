　
    • 　
>
地方 地方焦點

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色化身米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色，米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動臺灣優質米製品走向國際，農糧署持續輔導國內米食產業轉型升級，並攜手昇恆昌、新東陽等重要通路夥伴，於桃園國際機場及多個通路正式啟動「米糧精品伴手禮」展售專區，精選全臺具代表性的米製精品進駐國門，讓國際旅客與國人在出境前，就能輕鬆選購兼具品質、文化與安心的臺灣米製伴手禮。

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色化身米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

來自嘉義的在地品牌奮起福米餅，入選本次「米糧精品伴手禮」代表品牌之一，並同步於桃園國際機場第一航廈、第二航廈管制區等通路上架販售，成為旅客出國前選購嘉義伴手禮的新選擇。

近年來農糧署積極投入資源，致力於輔導傳統米製食品轉型升級，鼓勵國內烘焙與米食加工業者進行創新研發，將傳統米食提升為兼具美觀、美味與食品安全的精品點心。目前已成功商品化並上市超過百項產品，充分展現臺灣農業與食品加工業的創新實力。

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色化身米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

奮起福米餅以臺灣稻米為核心，結合嘉義在地農產與風土故事，讓米餅不只是零食，而是能承載文化、人情味與永續精神的在地伴手禮。此次入選商品包含榮獲國際美食星級評鑑肯定的 「ITI 星級米磚禮盒」，以及與鹿草鄉公所聯名推出的「火馬辣米磚」，是以鹿草熱情土地為靈感，選 用鹿草契作的【朱雀朝天椒】，將香辣與米香完美結合，創造出專屬鹿草的在地風味。包裝融入鹿草圓山宮在地文化「火馬祭」意象，不僅展現嘉義地方文化與創意，更實踐「地方共好、農食結合、觀光加值」的理念，讓一口米餅，成為最有故事的嘉義味。

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色化身米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

奮起福執行長陳岱聲表示，能在旅人出發前，將來自嘉義土地的米餅親手交到大家手中，是一份踏實且充滿感謝的心意。謝謝透過農糧署的支持及鹿草鄉公所的合作，希望讓更多人認識臺灣米、看見嘉義的美，並把這份來自土地的溫度分享給世界。

▲▼ 國門迎米香！嘉義米餅結合鹿草在地特色化身米糧精品伴手禮進駐桃園國際機場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

目前奮起福米餅已於桃園國際機場第一、第二航廈管制區米糧精品伴手禮專區販售，未來也將持續深化米食創新與在地合作，讓臺灣米餅在國際舞台上持續發光。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義米餅桃園機場米糧伴手禮農糧署鹿草特色

