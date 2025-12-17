　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤國會辦公室主任參選2026　吳奕萱宣布投入新莊議員選戰

▲▼吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱。（圖／翻攝吳奕萱臉書）

▲吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱。（圖／翻攝吳奕萱臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17日）宣布投入新北市第三選區（新莊）市議員選戰。吳表示，今年是她投入政治實務工作的第十年，她熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算成為「蚊子館」和煙火式撒幣，新北市議會有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拼得很辛苦，希望能加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。

吳奕萱表示，她即將挑戰新莊區新北市議員選舉，想讓沒被看見的需要成為政策，「希望大家能給我一個服務新莊的機會」，今年是她投入政治實務工作的第十年，自己來自再普通不過的家庭，爸爸媽媽都是基層公務員，家族沒有任何人參與過政治，為了爭取更好的學習環境，高中、大學北上求學，到如今在新北市扎根，「新北成為我的新家鄉」。

吳奕萱指出，在公共參與的路上，她從志工、工讀到基層幕僚，人生名片上，每段履歷都是靠自己拼出來，和每個在新莊努力打拚的你一樣，「太陽花學運啟蒙了我，我發現，要守護信念，光有理想不夠，還要有建設性的參與。我在苗博雅競選團隊、民進黨台北市議員王威中辦公室、民進黨中央黨部文宣部歷練，學習傾聽多元意見，將需要轉化為政策，解決人民的困難」。

吳奕萱表示，而後，加入吳思瑤委員國會辦公室，參與教育、文化政策推動。吳思瑤也支持她落實性平的理想，「我參與推廣運動平權、負責跟騷法與性平三法等法案。我草擬法案，向衛福部保護司長溝通、遊說，促成兒少性剝削條例正式三讀通過購買與販售同罪條款」。

吳奕萱坦言，令人遺憾的是，自國會換屆後，健康的政策討論空間越來越少。在朝小野大的對抗中，在野黨把持多數席次，恣意傷害國家施政的穩定，沒有民主討論、沒有程序正義，沒有建設性的問政成果。這種政黨對抗不只在中央層級侵蝕民主憲政，更進一步在地方上，影響市民的生活品質，乃至人身安全。

吳奕萱直言，花蓮風災、台中豬瘟的慘痛前例，地方政府闖下大禍，第一時間卻選擇推卸責任、甩鍋中央。在爭執喧嚷中，人民的真實需要沒被聽見、沒有改善。她很著急，「我想扭轉對立，終止無謂的消耗，讓資源真正解決人民生活所苦」。

吳奕萱強調，財劃法修正後，新北市每年將分得更多預算資源，這是新莊進步向前的關鍵時機。新莊同時承載著早期開墾的繁華底蘊，及新世代的移居族群文化。老新莊、新新莊的交匯，就像一個小小的台灣。多元的生命力，需要務實的文化、教育、交通和社福規劃，才能真正安心宜居。她熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算成為蚊子館和煙火式撒幣。

