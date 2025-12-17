　
政治

民進黨4人「類初選」民調出爐　陳素月出線有望獲徵召參選彰化縣長

▲▼綠委陳素月、前市長邱建富、市長林世賢、綠委黃秀芳。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委陳素月。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，昨晚間完成民調作業，今（17日）民調出爐，由綠委陳素月佔領先位置，有望在彰化縣「類初選」中出線、並於下次選對會、中執會後獲得黨主席賴清德徵召，代表民進黨參選彰化縣長。

備戰2026選戰，民進黨部分，彰化共有4人表態參選，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，經協調後，民進黨中央辦理「類初選」模式，12月3日確定民調方式、並將在12月中做民調，預計12月底確定提名人選。而今民調結果出爐，雖未公開，黨中央仍召集四位有意參選者到場討論。

會後，林世賢受訪時表示，由中央統一發布，民調部分就不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏，還是有信心被提名。

▼彰化市長林世賢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼綠委陳素月、前市長邱建富、市長林世賢、綠委黃秀芳。（圖／記者杜冠霖攝）

陳素月則指出，民進黨中央針對彰化縣長提名民調，剛剛公布結果，因為協調會上有承諾不公開數字，只能跟大家說，素月領先，但是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。

陳素月提到，這段時間感謝鄉親相挺，也要感謝三位同志，彼此向選民表達願景、能力跟專長，這是良性競爭，民主競爭的典範，會團結一致為彰化打拼，希望彰化更好，會一起團結。下禮拜應該中執會會通過。彼此都差距不大，都在誤差範圍內，其他三位同志也都非常優秀，協調會上，秘書長就說過，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

對於民調結果，黃秀芳表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致，四位都在地方認真經營，今天結果都尊重，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

▼綠委黃秀芳。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼綠委陳素月、前市長邱建富、市長林世賢、綠委黃秀芳。（圖／記者杜冠霖攝）

對於類初選民調結果，邱建富指出，非常高興也欣慰，四位候選人完勝謝衣鳯，而且有一段差距，當然比賽就有結果，他個人已經12年沒有參選，在四位裡面，沒有職位也沒有資源，但支持度能夠衝到42%，非常滿意。對於民調數字，邱也透露，第一名贏他一點點，大概44%，第二、三名都落在42%，第四名大概40%。

▲▼綠委陳素月、前市長邱建富、市長林世賢、綠委黃秀芳。（圖／記者杜冠霖攝）

▲彰化市前市長邱建富。（圖／記者杜冠霖攝）

12/15 全台詐欺最新數據

吳思瑤國會辦公室主任參選2026　吳奕萱宣布投入新莊議員選戰

吳思瑤國會辦公室主任參選2026　吳奕萱宣布投入新莊議員選戰

民進黨立委吳思瑤國會辦公室主任吳奕萱今（17日）宣布投入新北市第三選區（新莊）市議員選戰。吳表示，今年是她投入政治實務工作的第十年，她熟悉市政與中央政策方針，能為新莊爭取資源，不讓預算成為「蚊子館」和煙火式撒幣，新北市議會有許多優秀的前輩，但這個精銳團隊因為席次不夠壯大，拼得很辛苦，希望能加入這個團隊，和大家一起翻轉舊版圖，為新北、為新莊人帶來更多進步的力量。

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

王世堅臉掛彩還跟「兩隻兇手」道歉　指傷口自嘲「頭殼一洞啦」

王世堅臉掛彩還跟「兩隻兇手」道歉　指傷口自嘲「頭殼一洞啦」

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

高虹安二審貪污部分無罪　黃國昌：內政部立即讓她復職

2026彰化縣長2026大選陳素月類初選民進黨民調

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

