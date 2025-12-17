　
國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

▲▼端午將至，中華郵政包裹量大增，5月郵寄量比去年同期增加30萬件。（圖／中華郵政公司提供）

▲中華郵政明年取消國際掛號小包簽收和書面查詢服務。（示意圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

配合萬國郵政聯盟政策調整，中華郵政公司宣布，明年1月1日起取消「國際掛號小包」的簽收和書面查詢等服務，因應追蹤查詢服務調整，明年1月到3月底前的過渡期間每件郵件有10元郵資減免優惠。

目前國際掛號小包每年郵寄量約為數十萬件，收費方式以「國際小包郵資」加計「掛號費65元」計算，可提供郵件追蹤、書面查詢及補償保障。不加計掛號費之一般國際平常小包，其服務不具備郵件追蹤、書面查詢及補償保障。

國際e小包（ePacket）則為中華郵政近年配合跨境電商需求推出的服務，除提供完整郵件追蹤外，資費相對具有市場競爭性，但不提供書面查詢及補償保障，為中華郵政近年積極推動的國際寄遞服務。

以目前寄往日本300公克的各類小包收費為例，國際平常小包郵資108元、國際掛號小包郵資則為173元、國際e小包收費為140元。

不過中華郵政公司近日公告，因應萬國郵政聯盟（UPU）政策調整，各國郵政自115年1月1日起，除了大陸地區外，其他地區將取消「國際掛號小包」的簽收及書面查詢服務，不再提供收件人簽收及書面查詢服務，但仍可透過中華郵政官網查詢郵件投遞狀態，追蹤掌握郵件處理及配送情形。

中華郵政表示，此次調整僅涉及取消收件人簽收及書面查詢服務項目，國際掛號小包如發生遺失、被竊或毀損情形，仍可依郵政相關規定向中華郵政公司申請補償，補償機制不受影響。

配合國際掛號小包服務內容調整，過渡期間提供郵資減免優惠，中華郵政表示，自115年1月1日至3月31日期間，凡交寄國際掛號小包，每件郵件可享有10元的郵資減免優惠，作為過渡期間之配套措施，維護用郵民眾的權益，該優惠屬限期措施，並非永久性調降收費。未來是否調整相關費率，仍將視實際營運量及整體國際郵政情勢再審慎評估。

在作業系統方面，符合寄達國郵政郵件處理需求，中華郵政窗口收寄系統及EZPost系統，將自動把國際掛號小包的郵件號碼由原本的R開頭轉換為L開頭。

中華郵政指出，凡於115年1月1日前，已在EZPost製作完成、條碼為R開頭的國際掛號小包託運單，務必於114年12月31日前完成交寄；若於115年1月1日後才交寄，則須重新製作L開頭條碼之託運單，方能受理。

中華郵政表示，隨著近年國際郵務與跨境電子商務持續發展，中華郵政另提供國際平常小包、國際e小包等多元寄送服務。

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

關鍵字：

中華郵政國際掛號小包簽收書面查詢郵資優惠

