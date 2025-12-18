專家：川普封鎖策略將嚴重衝擊委內瑞拉經濟

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普揚言，將對遭制裁船隻實施「封鎖」行動，外界普遍認為此舉勢必衝擊委內瑞拉政府的石油收入，但專家分析指出，這項威脅是否足以動搖委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的政權，仍存在高度不確定性。

CNN）導，萊斯大學（Rice University）拉丁美洲能源計畫主任莫納迪（Francisco Monaldi）表示，川普政府若希望擴大影響力，可能進一步制裁更多往返委內瑞拉的船隻，以強化所謂「封鎖」的實質效果。他指出，美國上周扣押一艘油輪的行動，已對相關航運活動產生明顯嚇阻作用。

莫納迪說，已有原本計畫前往委內瑞拉裝載原油的船隻，在途中臨時掉頭，決定放棄前往該國。他認為，若外界將川普的說法解讀為全面封鎖，這種嚇阻效果勢必進一步擴大。

莫納迪也指出，一旦委內瑞拉的石油出口因封鎖而明顯下滑，國內恐面臨「顯著的貨幣貶值」，這將在短時間內削弱委內瑞拉民眾的實質收入，同時也會使政府財政收入大幅萎縮，對馬杜洛政權形成沉重壓力。

不過，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）能源安全專家塞格爾（Clayton Seigle）則提醒，若川普的威脅僅限於目前已遭制裁的船隻，實際受影響的僅是委內瑞拉石油出口中的「一小部分」。他表示，這樣的措施對委內瑞拉而言仍可能產生「不成比例的衝擊」，但對全球石油市場與油價的影響則相對有限。

塞格爾指出，石油收入若持續枯竭，確實可能加劇對馬杜洛的政治壓力，迫使他考慮妥協，甚至選擇離開權力核心。他說，若政府失去主要財源，馬杜洛要維持政權將變得極為困難，但這是否足以促成政權更替，仍取決於多重政治與國際因素的交互作用。