亞馬遜成立新單位　任命老臣掌管AI模型、自研晶片與量子科技

▲亞馬遜。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）宣布，任命雲端事業長年主管迪尚特（Peter DeSantis）領導一個全新單位，統籌人工智慧（AI）模型、自研晶片與量子運算等尖端技術布局，顯示公司正加速整合核心技術資源，以因應生成式AI與高效能運算競爭升溫。

路透社報導，迪尚特在亞馬遜服務將近30年，長期負責亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）的基礎設施與公用運算業務，掌管全球資料中心布局與雲端核心服務營運，是AWS擴張為全球最大雲端平台的重要推手之一。

迪尚特過去也主導亞馬遜於2015年收購以色列晶片設計公司Annapurna Labs，該公司隨後成為亞馬遜自研晶片計畫的核心，負責設計包括Graviton與Trainium等處理器，協助AWS降低對外部晶片供應商的依賴，並提升雲端運算效能與成本競爭力。

此次人事調整，正值亞馬遜試圖整合自家Nova AI模型、Graviton與Trainium晶片計畫，以及量子運算等新興技術之際。外界解讀，亞馬遜藉由成立專責單位，將原本分散於不同部門的前瞻研發項目集中管理，有助於加快產品商用化進程，並在與微軟、Google等對手的AI與雲端競爭中強化整體戰略協調性。