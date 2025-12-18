　
英特爾竟試用中國相關晶片設備　美議員批拿國安當代價

▲英特爾為擴產試用中國相關晶片設備，遭受國內批評。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

晶片大廠英特爾（Intel）近期測試半導體設備商ACM Research的生產設備，但這家公司在上海的子公司曾遭美國政府制裁，引發美國共和黨籍議員強烈質疑，批評英特爾此舉可能危及美國國家安全。

路透社報導，英特爾此次測試的設備，來自總部位於美國加州佛利蒙特（Fremont）的晶片製造設備商ACM Research，相關設備主要用於評估是否可納入英特爾最先進的14A晶片製程。不過，英特爾是否最終採用該設備，目前仍未定案。

ACM旗下位於上海與南韓的兩家子公司，去年被美國政府列入限制名單，理由是被指協助中國政府將商用技術轉用於軍事發展，以及參與先進晶片或晶片製造設備的生產。ACM對相關指控予以否認。

此一動向引發美國政界關切。共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在提供給路透社的聲明中表示，英特爾測試相關設備，形同讓中國政府有機會介入甚至危害美國最先進的半導體製造能力，「英特爾竟願意以國家與經濟安全為代價承擔風險，實屬嚴重失當」。

布萊克本並呼籲國會推動她與多名議員提出的法案，禁止獲得美國政府數十億美元補助的晶片大廠，在擴產計畫中使用中國製造的半導體設備。

路透社指出，目前無法確認英特爾是否已決定在正式製程中採用ACM設備，也沒有證據顯示英特爾違反美國現行法規。

另一方面，英特爾執行長陳立武日前也因被指與中國關係密切，曾在8月遭美國總統川普施壓要求辭職，使英特爾在美中科技與地緣政治角力下的動向更受關注。

對此，英特爾重申，公司目前並未使用ACM的設備來製造晶片，所有行為皆遵守美國相關法律與規範。ACM則尚未回應路透社的置評請求。

NASA新署長出爐！　「馬斯克盟友」艾薩克曼誓推動重返月球計畫

美國聯邦參議院17日表決通過，確認億萬富豪、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman）出任國家航空暨太空總署（NASA）署長，成為NASA第15任署長。

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

美股全面收黑「那指重挫418點」！　台積電ADR狂跌近3.5％

抖音開直播帶貨遭斷訊2次！館長：規矩要遵守

搭飛機遇隔壁乘客太胖！她慘被擠到窗邊

關鍵字：

英特爾Intel中國晶片北美要聞

