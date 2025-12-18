知情人士：美俄周末舉行邁阿密會談

▲美國特使魏科夫（Steve Witkoff，右）、俄羅斯總統外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov，左）、俄羅斯直接投資基金執行長德米特里耶夫（Kirill Dmitriev，右二），以及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），於2025年12月2日會談。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與俄羅斯官員預計將於本周末在美國邁阿密舉行會談，這是美國總統川普政府試圖結束基輔與莫斯科之間、已持續近4年的戰爭所採取的最新外交行動。2名知情人士指出，相關規劃仍在變動中，但若行程如期進行，美方將向俄方說明近期一輪密集談判的結果。

《政客》（POLITICO）報導，隨著川普政府推動終戰的努力屢遭阻礙，美方近來加大對烏克蘭施壓，要求基輔在領土與安全安排上作出讓步，以促成戰爭結束。然而，俄羅斯方面在核心要求上並未出現明顯鬆動。知情人士強調，相關會談細節仍屬高度敏感，因此均要求匿名。

俄羅斯代表團預料將包括俄羅斯主權財富基金負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。美方則由川普政府特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）出席。白宮目前尚未回應外界的置評請求。

稍早前，魏科夫與庫許納本周在德國柏林，與烏克蘭及多個歐洲國家官員進行長達數小時的閉門會談，就美方提出的安全保證、領土安排以及其他關鍵議題展開磋商。據了解，美國已提出類似北約第5條的共同防禦承諾，而烏克蘭方面則在談判中暫時放棄立即加入北約的要求。

美國政府官員私下評估，俄羅斯最終可能接受西方提供的安全保證，以及烏克蘭加入歐盟的安排。不過，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日公開談話，顯示其立場依舊強硬。普丁17日在莫斯科對高階國防官員表示，俄羅斯不會放棄其「解放歷史土地」的任務，並預言支持基輔的歐洲勢力終將失去政權，相關言論未透露任何妥協訊號。

美方同時表示，預計不久後將在美國召集一批支持烏克蘭的軍事官員，進一步敲定安全保障與領土安排的技術細節。不過，邁阿密的美俄會談被視為一條相對獨立的外交管道。

此外，烏克蘭國家安全顧問烏梅洛夫（Rustem Umerov）也預計在美俄正式會談前，先與美國代表團會面，討論相關立場與安排。知情人士指出，所有行程仍可能視情勢調整。

另一方面，歐洲各國領袖過去兩周密集磋商，試圖敲定對烏克蘭的安全保證方案，內容包括在現有前線設立非軍事區，以及派遣多國部隊負責訓練烏軍與監督停火。另有一名歐洲官員透露，聯合部隊可能負責操作飛機與無人機，監控前線動態，部分部隊則將部署於烏克蘭西部，協助重建烏克蘭軍力，而非直接參與前線作戰。