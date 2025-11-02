　
地方 地方焦點

醫療機構推動庇護就業　幸福源庇護工場獲評鑑「優等」

▲▼ 灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

▲灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總灣橋分院附設「幸福源庇護工場」，榮獲勞動部及嘉義縣政府舉辦的庇護工場評鑑「優等」殊榮，展現醫療機構推動庇護就業的專業與成果。本週在全院會議中，由精神部主任司徒彗真代表庇護工場將獎項獻給院方，感謝陳正榮院長長期支持身心障礙者就業輔導，使學員能在安全穩定的職場環境中學習成長、重拾自信。

▲▼ 灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

陳正榮院長表示，「幸福源庇護工場」是嘉義縣第一家由醫療院所設立的庇護工場，自112年成立以來，短短三年間即榮獲評鑑優等，象徵院方在專業管理、服務品質與職能培訓上的努力獲得高度肯定。他強調，醫療不僅是治療疾病，更希望透過就業支持，協助學員在勞動中找回成就與尊嚴，讓社會看見他們的力量。

▲▼ 灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

灣榮精神部主任司徒彗真指出，精神疾病患者常在工作能力、家庭關係與生活照顧上面臨挑戰，而「幸福源」結合醫療與復健資源，打造同理與友善的職場，使學員在工作中學習、復元並提升適應力。司徒主任表示，「幸福源」寓意「心復元」，希望學員能透過工作與學習逐步邁向一般職場，為家庭與社會再度發光發熱。

庇護工場主管、職能治療師方尚書補充，「幸福源」秉持「品質、穩定、責任」的核心精神，每日採用醫療級清潔與消毒流程，嚴格遵守感染控制規範，確保院區環境安全，這份專業態度深獲評審肯定。工場目前共有12位身心障礙者穩定就業，承接醫院清潔與洗衣業務。方治療師分享，有學員在颱風季接連遭逢父親過世與房屋受損，仍堅持每日準時上工，展現堅毅與責任感，令人動容。

▲▼ 灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

精神部方治療師表示，目前「幸福源庇護工場」招收設籍嘉義地區、持有身心障礙證明或手冊，且經勞動力發展署評估具庇護就業需求者參與。報名須經職能治療師評估後安排面談與試作。若有庇護就業需求，或需要清潔、洗衣服務，歡迎於週一至週五08:00-12:00、下午1330-1700時來電洽詢。(電話05-2792495或05-2791072分機7375），讓「優等級」庇護夥伴以專業與用心為您服務。

▲▼ 灣榮「幸福源庇護工場」勞動部評鑑績優心復原者用雙手「擦」亮幸福 。（圖／臺中榮總灣橋分院提供）

灣橋榮院陳正榮院長表示，幸福源獲得「優等」評鑑，不僅是榮耀，更是責任與承諾的開始。院方將持續整合醫療、心理及社會資源，推動庇護就業永續發展，讓更多身心障礙者在工作中實現自立與幸福，讓嘉榮成為社會支持與希望的泉源。

