地方 地方焦點

一晚住宿化為助學力量　劍湖山飯店攜手展望會陪弱勢童築夢

▲飯店主廚與餐飲團隊帶領孩子體驗料理與調飲，讓弱勢兒少認識不同職涯樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「劍湖山揪團『住』學趣」公益行動開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

劍湖山渡假大飯店長期關注雲林在地弱勢兒童，持續推動「住房提撥做公益」，將旅客每一次入住的支持，轉化為陪伴弱勢學子成長的穩定力量。今年第八度與台灣世界展望會攜手合作，舉辦「劍湖山揪團住學趣－小小廚神料理體驗課程」，邀請展望會服務的孩子體驗不同於日常的學習場域。

記者會現場溫馨熱鬧，雲林縣政府社會處專員賴俊嘉到場見證，國際崇她雲林社則由創社長廖文秀與社姊們共同參與。活動中，劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑與孩子們一同戴上圍裙，和飯店西餐主廚陳世霖進入料理教室，親手製作聖誕手工餅乾；餐飲部同仁也帶領孩子體驗飲品調製，學習調配可可歐蕾，讓孩子在動手做的過程中，認識飯店不同部門的工作樣貌，開啟對未來職涯的想像。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯指出，在關稅與通膨雙重壓力下，脆弱家庭的生活負荷明顯加重，2025年展望會於雲林地區服務的「最脆弱兒少」人次已達3100人，顯示孩子正面臨更加嚴峻的生存與學習挑戰。她感謝劍湖山渡假大飯店多年來穩定同行，期盼有更多民眾響應國內助學行動，讓孩子能安心、穩定地走在學習道路上。

▲飯店主廚與餐飲團隊帶領孩子體驗料理與調飲，讓弱勢兒少認識不同職涯樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲飯店主廚與餐飲團隊帶領孩子體驗料理與調飲，讓弱勢兒少認識不同職涯樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑表示，企業除了營利，也必須善盡社會責任，飯店透過住房提撥機制，讓公益不只是一時的活動，而是能長期陪伴孩子成長。透過安排孩子走進飯店空間，接觸平時少有的學習環境，並以寓教於樂的方式分享餐飲專業，讓孩子能將所學運用在日常生活中。他也提到，感謝旅客與社會大眾的支持。

今年的「小小廚神料理教室」依舊深受孩子喜愛，許多孩子與現場來賓都是第一次體驗手作餅乾，彼此分工合作、完成屬於自己的作品，臉上滿是成就感。新增的調飲體驗課程，則讓孩子分組練習、親手調製飲品，並分享給與會來賓，現場洋溢著孩子的笑聲與香甜氣味。

其中，小芪由母親獨力扶養，近期母親因意外受傷暫時無法工作，展望會除長期助學外，也提供急難補助協助家庭度過難關。這次參與活動，小芪小心翼翼地將親手做的餅乾裝袋，開心表示要帶回家與媽媽分享。另一名小潔則與姊姊由從事清潔工作的母親扶養，因母親工作忙碌，鮮少有外出機會，能在飯店完成料理、帶回家與家人分享，讓她格外珍惜這次體驗。

來自三代同堂家庭的小涵，父親中風、祖父母年邁，家庭經濟重擔全落在在商店服務的母親肩上，除了三姊妹的就學費用，還須負擔醫療與復健開銷。即便生活艱辛，母親仍堅強面對，而小涵在活動中展現的笑容與對家人的體貼關懷，也讓現場來賓深受感動，成為企業、社團與社會大眾攜手投入公益最真切的回饋。

胡婉雯指出，根據台灣世界展望會《2021-2024臺灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》，經濟弱勢兒少正面臨多重危機，有23%的孩子為了省錢而選擇不吃飯，25%的國中以上兒少畢業後不再升學而提早就業，26%採取半工半讀，28%對未來職涯感到迷惘。她誠摯邀請社會大眾支持助學行動，陪伴孩子在逆境中累積韌性，勇敢築夢向前。

▲飯店主廚與餐飲團隊帶領孩子體驗料理與調飲，讓弱勢兒少認識不同職涯樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲劍湖山渡假大飯店曾慶欑總經理與孩子一同體驗體驗教室手作餅乾 。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


12/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

劍湖山渡假大飯店弱勢兒童公益助學料理體驗雲林

