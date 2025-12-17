　
    • 　
>
雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

▲雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢業旅行，引發網路熱議，園方傍晚公告決定取消。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲原規畫行程包含珠海長隆海洋王國等親子景點。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／雲林報導

雲林某幼兒園規畫明年5月舉辦4天3夜澳門、珠海親子畢業旅行，相關通知單昨日被家長貼上網路社群後迅速引發討論，有網友直呼「太貴了」、「好扯，幼稚園就出國玩」、「老師壓力會不會太大」，也有家長留言表示若能陪同，其實「媽媽很想去」。消息在網路持續延燒後，園方今（17）日傍晚發出公告，宣布經與家長討論並審慎評估後，決定取消國外親子旅遊規畫。

家長日前收到幼兒園發出的通知單，內容指出，老師們今年曾前往澳門、珠海進行員工旅遊，整體回饋熱烈，認為行程安排相當適合親子同行，因此規畫於明年5月舉辦4天3夜的親子畢業旅行，費用依行程不同，每人約2萬3千至2萬5千多元。行程包括前往珠海長隆海洋王國與宇宙飛船樂園，近距離觀察海洋生物，欣賞煙火秀、馬戲秀與多場劇場演出，並安排入住主題飯店，與企鵝共進早餐，盼為孩子留下珍貴的童年回憶。

通知單內容被轉貼到網路社群後，短時間內引發熱烈回應，有人質疑「幼兒園競爭是不是太激烈」、「幼稚園老師敢帶出國嗎」、「幼稚園去澳門能學到什麼」，也有人分享自家孩子的畢業旅行是到日本或香港迪士尼，意見呈現兩極；另有家長直言，孩子即將畢業，若時間與經濟許可，其實會想陪孩子一起出國看看世界。

該幼兒園園長先前受訪時表示，學校每年正式的畢業旅行皆安排國內一日行程，明年同樣規畫前往車埕搭火車，澳門、珠海行程並非取代原有畢業旅行，而是源自老師員工旅遊經驗，僅提供家長另一種親子旅遊選擇，採自由參加、不強迫報名，若順利成團，學校也會派老師隨團協助。

不過，隨著議題在網路上持續發酵，園方於傍晚緊急發出公告指出，感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓學校能更周全地思考；針對115年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後，決定取消本次規畫。公告中也表示，誠摯感謝家長的關心、提醒與體諒，未來將持續以孩子的安全、學習與幸福作為最重要的考量。

部分家長認為，是否參加出國畢業旅行，本就應回歸各家庭的經濟條件與時間安排，相關選擇不宜成為孩子之間的比較。另有幼教界人士指出，幼兒年紀尚小，抵抗力較弱，出國旅遊若遇突發生病，對家長與園所都是不小的壓力，相關風險評估與溝通確實需要格外謹慎。

▲雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢業旅行，引發網路熱議，園方傍晚公告決定取消。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林某幼兒園規畫澳門、珠海親子畢業旅行，引發網路熱議，園方傍晚公告決定取消。（圖／民眾提供）

 

