陸製武器現身泰柬衝突？　外交部：無關中方、不針對任何第三方

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對泰國與柬埔寨邊境衝突中出現「中國製造武器」的相關報導，中國外交部發言人郭嘉昆今（17）日在例行記者會上回應表示，中國與泰國、柬埔寨過去均開展正常防務合作，不針對任何第三方，亦與柬泰邊境衝突無關，並呼籲相關國家透過對話協商妥善處理分歧。

有記者提問稱，「據報導，泰國軍隊在與柬埔寨的衝突中，於柬軍陣地繳獲中國製造的反坦克導彈等裝備，中方對此有何評論？」

對此，郭嘉昆表示，具體情況可向中方主管部門了解，但中方需要強調的是，中國與泰國、柬埔寨以往均開展正常防務合作，「不針對任何第三方，更與柬泰邊境衝突無關」。

郭嘉昆指出，中方一貫主張有關國家通過對話協商妥善處理分歧，避免局勢升級。

自12月7日泰國與柬埔寨在邊境發生交火以來，雙方衝突持續升溫，戰事出現升級態勢。近期，兩國軍方密集動用戰鬥機、火箭炮等重型武器，進行跨境空襲與炮擊。

此前，泰國軍方曾對外宣稱，在行動中繳獲了據稱由柬埔寨軍隊裝備的「中國製反坦克導彈」等武器，引發外界高度關注，相關圖片也在社交平台流傳。

對此，中國駐泰國大使館早於今年10月2日即在官方臉書帳號發表聲明指出，自泰柬邊境衝突發生以來，中國作為兩國的友好鄰邦，一直以自身方式積極推動緩和局勢。

中方強調，「中國未向柬埔寨提供任何用於泰柬邊境衝突的軍事裝備」，柬方現有的中國軍事裝備，均來自中柬既有的防務合作項目，與當前衝突無關。

柬埔寨國防部發言人馬莉淑潔達當地時間今17日在新聞發佈會上表示，泰國軍隊持續對柬埔寨領土進行空襲和炮擊，已導致柬平民17死77傷。

馬莉淑潔達表示，自17日清晨以來，泰國軍隊使用坦克機槍、無人機、火炮和F-16戰鬥機襲擊了柬埔寨奧多棉吉省、班迭棉吉省和菩薩省的多個目標。截至17日，在衝突中喪生的柬平民已達17人，受傷人數升至77人。

據柬內政部發佈的信息，衝突已造成柬超過13萬個家庭、約43.8萬人逃離家園。自12月7日起，柬泰邊境地區再次爆發激烈衝突。雙方均指責對方「先開火」。