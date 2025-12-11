星宇海外高爾夫巡迴賽直飛宮古島　早鳥優惠最高折2000元

▲「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」首度直飛宮古島。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空今宣布，「海外高爾夫球巡迴賽」首度直飛宮古島，提供台北出發2026年3月16日至3月19日、台中出發2026年3月17日至3月20日2梯次，4天3夜每人80,900元起，凡於2026年1月11日前報名，可享最高2000元折扣。

星宇航空表示，宮古島以其世界級的蔚藍海景與純淨沙灘聞名，島上擁有多座特色高爾夫球場，其中3座海景名場將成為此次巡迴賽的主要賽場。球友們將在Emerald Coast Golf Links揮桿，體驗其沿著海岸線延伸、風勢多變的度假型球道。另外，也將在以度假村式設施與壯麗地形著稱的Shigira Bay Country Club，體驗高低落差明顯的球洞設計。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空指出，此次行程入住座落於宮古島西岸黃昏海灘旁的希爾頓度假酒店，並安排35平方米的日落景觀房型。餐食則安排多場在地知名料理餐廳，選手之夜將於創意居酒屋舉行。

▲以度假村式設施與壯麗地形著稱的Shigira Bay Country Club。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，「星宇航空海外高爾夫球巡迴賽」4天3夜每人80,900元起。凡於2026年1月11日前報名，曾參加過星宇高球巡迴賽或聯誼賽的球友可享折扣2,000元，新球友享折扣1,000元。

另外，中華航空華12月3日開航台北-鳳凰城航線，為華航在北美第7個航點，每周三、五、日以新世代A350-900客機執飛，航程時間約12小時，加上既有的洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約及溫哥華，每周共有40班北美航班。

華航表示，鳳凰城是美國西南地區重要的交通樞紐，旅客可從鳳凰城天港機場，搭乘西南航空、阿拉斯加航空、西捷航空或太陽城航空，轉往丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等城市。